Ціни на огірки в Україні побили історичний рекорд за 8 років: скільки коштує кілограм

Виробники кажуть, що нинішня вартість овочу – це ще не межа.

Ціни в Україні на тепличні огірки продовжують зростати, і вже досягли діапазону 100-130 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж за тиждень до цього.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що нинішня вартість овочу - найвища як мінімум за останні вісім років.

Вплинуло на зростання цін подальше скорочення пропозиції місцевої продукції через сезонність. При цьому зберігається стабільний попит з боку як оптових компаній, так і роздрібних мереж, а імпорт не може перекрити брак внутрішньої пропозиції.

Станом на початок грудня більшість великих тепличних комбінатів України фактично завершили реалізацію огірка чергового обороту. Поодинокі компанії продовжують продажі лише невеликими партіями, причому за цінами, які ніяк не можуть конкурувати з імпортною продукцією.

Таким чином, огірок коштує в середньому вже на 12% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому аналітики прогнозують, що овоч дорожчатиме й надалі.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Кілограм огірка короткоплідного в Сільпо можна знайти за 104 грн/кг.

Огірок тепличний ваговий в Varus продають по 94,9 гривні за кілограм.

В АТБ огірки з Туреччини продають зі знижкою по 84,95 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Вже у другій декаді грудня почнуть додавати в ціні продукти, які українці використовують для приготування страв до різдвяного та новорічного столу – згідно з прогнозами, їхня вартість збільшиться орієнтовно на 10%.

Проте картоплі в Україні точно буде достатньо через гарний врожай, який цьогоріч зберуть з більших площ під культуру, тому ціна на цей овоч протягом найближчого часу буде помірною.

