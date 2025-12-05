Як свідчать дані Google, справжнім хітом серед відеоігор цього року став багатокористувацький шутер Arc Raiders.

Google підбила підсумкові результати за рік і опублікувала добірку найпопулярніших пошукових запитів. Розваги, події, особистості та багато іншого – фахівці пошуковика врахували найцікавіші сфери. Геймерам же насамперед цікаві ігри і у 2025-му на вершині списку опинився несподіваний переможець.

Судячи з даних Google, зібраних по всьому світу, найчастіше у 2025 році шукали Arc Raiders – екстракшен-шутер, що вийшов у жовтні на ПК, PS5 і Xbox Series X/S. Примітно, що GTA 6 не потрапила навіть до першої п'ятірки – довгобуд Rockstar опинився тільки на сьомому місці.

Поруч з Arc Raiders розташувався ще один багатокористувацький шутер – Battlefield 6. А замикає трійку зовсім не Clair Obscur: Expedition 33, яка стала головною сенсацією року, а головоломка Strands від New York Times, у якій потрібно шукати слова в сітці з букв.

Топ-10 запитів ігор за 2025 рік у Google:

ARC Raiders; Battlefield 6; Strands; Split Fiction; Clair Obscur: Expedition 33; Path of Exile 2; GTA 6; Pokemon Legends: Z-A; Minecraft; Roblox.

Нагадаємо, що найчастішим запитом серед ігор у 2023 році була Hogwarts Legacy. А у 2024-му перше місце несподівано посіла браузерна головоломка Connections від The New York Times.

Як ARC Raiders стала найпопулярнішою грою у світі

Оглядачі називають ARC Raiders одним із найкращих представників жанру "екстракшен" із неабияким потенціалом. Гра підійде новачкам, але при цьому залишає простір для тих, хто любить тактичний і напружений геймплей.

Також ARC Raiders розв'язує проблему гравців-"одинаків". Шутер пріоритизує загони і соло-гравців, поміщаючи вас у лобі з тими, хто не має постійної команди або не готовий протистояти злагодженим групам.

На піку в Steam у гру одночасно грали понад 460 000 осіб, а на всіх платформах – до мільйона. А її загальний тираж, згідно з аналітиками, може скоро подолати позначку в 7 мільйонів. Постійні оновлення, підтримка розробників і активна спільнота тримають інтерес навіть після релізу.

