У планах "Фарес-Корьо" продавати низку північнокорейських засобів для покращення потенції.

На тлі різкого падіння народжуваності в Росії, яка цього року опустилася до найнижчого рівня за два століття, стало відомо, що Північна Корея планує постачати до РФ афродизіаки. Видання NK News повідомило, що підсанкційна Korea Sobaeksu United Corporation готується налагодити експорт засобів для підвищення потенції на російський ринок.

Як з’ясувалося з даних Федеральної служби з акредитації, краснодарська компанія "Фарес-Корьо" наприкінці листопада подала понад десять заявок на імпорт "лікувально-профілактичної продукції" з КНДР.

Як пише The Moscow Times, відправником значиться компанія Sobaeksu, яку ООН пов’язує з північнокорейським міністерством оборонної промисловості, відповідальним за ракетну й ядерну програми Пхеньяна.

У планах "Фарес-Корьо" – продавати під власним брендом низку північнокорейських засобів для покращення потенції. Серед заявленої продукції – мака, екстракт ріпаку, маточне молочко, кордицепс, гриби рейші та горець китайський, які традиційно вважаються афродизіаками. В інших партіях зазначені добавки з алое, червоного дріжджового рису, пустирника, сливи та бета-глюкана.

Водночас Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) раніше наголошувало, що подібні афродизіаки належать швидше до сфери фольклору, ніж до доказової медицини.

Як писав УНІАН, народжуваність в РФ скорочується з початку повномасштабної війни, яку вона почала проти України у 2022 році. Зокрема, у січні-березні 2024 року показник зменшився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Наприклад, у Бєлгородській області, яка межує з Україною, падіння склало 10,2%, в деяких інших регіонах зниження народжуваності також було більшим, ніж у середньому по країні. У багатьох російських містах народжуваність зменшується саме через мобілізацію, адже дуже багато чоловіків відправляють на війну в Україну.

