Вашингтон поки що не задоволений успіхами Європи з нарощування її оборонного потенціалу.

Влада США хоче, щоб до 2027 року Європа взяла на себе більшу частину оборонних можливостей НАТО: від розвідки до ракет.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, таке заявили представники Пентагону на зустрічі з кількома європейськими делегаціями. "Перенесення цього тягаря зі США на європейських членів радикально змінить те, як Вашингтон співпрацює з найважливішими військовими партнерами", - написало видання.

Журналісти зазначили, що на зустрічі представники Пентагону заявили, що Вашингтон поки що не задоволений успіхами Європи з нарощування її оборонного потенціалу.

Що вимагає Вашингтон

Американські офіційні особи пригрозили, що якщо Європа не вкладеться в термін до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах оборони НАТО, повідомили джерела.

Водночас вони не пояснили, як США оцінюватимуть прогрес Європи в ухваленні на себе більшої частини відповідальності.

"Також незрозуміло, чи відображає термін 2027 рік позицію Білого дому, чи лише думку деяких посадовців Пентагону", - написало видання й акцентувало, що у Вашингтоні є серйозні розбіжності з приводу військової ролі США в Європі.

Реакція і проблеми Європи

Кілька європейських чиновників заявили, що термін 2027 року нереалістичний, незалежно від того, як Вашингтон оцінить прогрес, оскільки для швидкої заміни деяких американських сил і засобів Європі потрібно більше, ніж просто гроші та політична воля.

Зокрема, як зазначило видання, європейські члени НАТО стикаються з проблемою затримки виробництва військової техніки.

Зазначається, що хоча офіційні особи США закликали Європу купувати більше американської зброї і техніки, деякі з найцінніших зразків буде поставлено за кілька років, якщо замовити їх прямо сьогодні.

США також надають можливості, які неможливо просто купити, наприклад, унікальні розвідувальні дані, дані спостереження і розпізнання, які виявилися ключовими у військових діях України.

Що кажуть у НАТО

Представник альянсу сказав виданню, що європейські союзники і так почали брати на себе більше відповідальності за безпеку континенту, але жодним чином не прокоментував термін до 2027 року.

"Союзники усвідомили необхідність збільшення інвестицій в оборону і перекладання тягаря звичайних озброєнь зі США на Європу", - заявив чиновник.

Трамп і європейські члени НАТО

Європейські країни загалом прийняли вимогу президента США Дональда Трампа взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку і пообіцяли значно збільшити витрати на оборону.

Євросоюз поставив собі за мету підготуватися до самооборони до 2030 року. Влада ЄС визнала, що має усунути прогалини у своїй системі протиповітряної оборони, безпілотниках, засобах кібервійни, боєприпасах.

Адміністрація Трампа постійно заявляє про необхідність збільшення внеску європейських союзників у НАТО.

Під час передвиборчої кампанії восени 2024 року Трамп часто критикував європейських союзників, а вже в червні цього року на саміті лідерів НАТО він палко хвалив європейців за згоду з планом США зі збільшення річних оборонних витрат держав-членів до 5% від ВВП.

