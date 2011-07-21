Більшість сільських жителів рідко відвідують церкву, проте вважають себе віруючими людьми, свідчать результати соціологічного дослідження «Соціально-економічний стан українського села», проведеного інститутом Горшеніна.

Зокрема, переважна більшість сільських жителів України (79,3%) вважають себе віруючими людьми. Не зараховує себе до віруючих кожен шостий житель села (15,3%), а 5,4% респондентам важко відповісти на це питання.

Майже половина жителів сіл (45,7%) відвідує церкву кілька разів на рік (у свята). Більш як чверть сільського населення (26,0%) ходить до церкви кілька разів на місяць (у вихідні), кілька разів на тиждень – 5,3%. Не відвідує церкву взагалі кожен п`ятий респондент (20,6%). Важко відповісти на це питання 2,4% опитаних.

В Інституті Горшеніна відзначають, що, згідно з результатами дослідження, майже половина сільського населення (46,6%) вважає, що рівень моралі в селі вищий, ніж у місті.

Всеукраїнське дослідження «Соціально-економічний стан сучасного українського села» було проведене Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі» за підтримки керівника групи компаній «Авангард» Олега БАХМАТЮКА з 28 березня по 15 квітня. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів у 123 селах, розташованих у 24 областях України і АР Крим, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.