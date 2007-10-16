Екологи обурені ініціативою створити на Тарханкуті ракетний полігон

Сімферополь. 16 жовтня. УНІАН. Кримська республіканська асоціація «Екологія і Світ» вважає неприпустимим розміщення військового полігону на Тарханкуті (Крим).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі організації.

«Західне узбережжя Кримського півострова давно не дає спокою любителям забудови унікальних територій, - йдеться в повідомленні. - А нині задумали прямо посеред унікальної території Тарханкуту, наміченої для відведення під перший у Криму національний парк, влаштувати не що інше, як військовий полігон».

«Одночасно в найвищих українських органах влади є дві теки з документами. В одній з них пропонується відвести територію Тарханкуту під національний природний парк з чітким визначенням меж і установкою відповідного охоронного режиму. А в іншій теці – документи Міноборони з вимогою розмістити якраз посеред цієї території, на площі 480 га, полігон для проведення стрільб зенітними ракетними підрозділами, здійснення випробувань і бойових пусків ракет і реактивних снарядів, - відзначають екологи. - А для цього слід, як сказано в документі, створити учбово-матеріальну базу, технічні засоби спостереження, технічні й житлово-комунальні споруди, а також лінії і засоби зв`язку. Ні про яку заповідність в таких умовах йтися не може».

Вчені Кримської академії наук розробили спеціально для Чорноморського і Сакського районів автономії регіональну програму стабільного розвитку під назвою «Кримські золоті піски». У цій програмі важлива роль відводиться створенню екологічної мережі, у тому числі й природного національного парку «Тарханкут», а в перспективі і «Донузлав». «Територія Тарханкутського півострова була вибрана невипадково. Тут розташовані такі об`єкти дикої природи, як Великий і Малий Атлеш, Джангульське зсувне узбережжя, балка Великої Кастель, Бакальська коса і Бакальське озеро. Всі вони є заповідними територіями, які повинні зберігати унікальну дику природу Тарханкуту. Проте сьогодні межі цих територій не встановлені. Дикі цілинні степи розбиваються автомобілями, розмиваються дощами і, в результаті, піддаються ерозії. У прибережній акваторії орудують риболови-мисливці, що оголошують місця власного «гніздування» приватною власністю. А «дикі» туристи виловлюють червонокнижні види - крабів і морського коника, і залишають після себе гори сміття», - йдеться в повідомленні екологів.

Місцеві власті - депутати Оленівської і Окунівської сільських рад автономії - на своїх позачергових сесіях прийняли рішення не допустити створення військового полігону на Тарханкуті. «На даний час документи щодо створення полігону перебувають на розгляді. Рескомприроди розглядає можливість (або неможливість) створення полігону, - говорять екологи. - Тим часом місцеві жителі, депутати і просто небайдужі люди б`ють в набат і закликають підтримати протест проти розміщення військового полігону».

Кримські екологи вимагають від місцевих, кримських і українських властей встановити межі існуючих заповідних об`єктів Тарханкуту, що забезпечують охорону дикої природи, а також створити перший в Криму Тарханкутський національний природний парк, встановити кордони парку і «зон абсолютної заповідності всередині парку».