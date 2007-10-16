Україна і Росія обговорять питання забезпечення безпеки мореплавства

Севастополь. 16 жовтня. УНІАН. У Севастополі 16-17 жовтня проходять засідання української і російської робочих груп з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства в Чорному і Азовському морях Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ і його перебування на території України Міждержавної комісії «Ющенко-Путін».

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови української частини цієї підкомісії, посол з особливих доручень МЗС України Віктор СЕМЕНОВ, сьогодні і завтра будуть вестися переговори за двома напрямками: з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства в Чорному і Азовському морях, «простіше кажучи, по маяках», і «дуже важливе питання - це питання інвентаризації».

Зупиняючись більш детально на “питанні маяків”, В.СЕМЕНОВ, зокрема, зазначив, що «існує дуже багато спірних питань, принципово розходяться позиції сторін». За його словами, «українська сторона чітко заявляє, що в базових угодах щодо Чорноморського флоту, зокрема, в угоді по розподілу майна ЧФ, маяки не входять». Водночас, як додав він, «російська сторона стверджує, що окремі карти, які є, говорять протилежне». За словами посла, «питання фактично не рухається з місця протягом двох років, тому що у нас різні позиції, а за базовими угодами ми мусимо підписати ще дві угоди між Україною і Росією, які мають остаточно врегулювати це питання. Ось сьогодні черговий раунд цих переговорів, як все закінчиться - покажуть сьогоднішній і завтрашній день».

Торкаючись питання інвентаризації об’єктів і майна, що тимчасово орендуються ЧФ РФ, В.СЕМЕНОВ, зокрема, повідомив, що «тут є ще багато питань, тому що в базових угодах написані одні позиції, в принципі, де-факто, інше; тому ми, Україна, хочемо чітко і зрозуміло знати, що ж в решті-решт ми віддали в оренду».

Як також зазначив дипломат, загалом підкомісія працює за п’ятьма основними напрямками. За його словами, «інші напрямки є не менш важливими». Зокрема, як сказав він, завданням робочої групи з питань юрисдикції є «чітко з’ясувати права і обов’язки, які не зафіксовані в базових угодах, але водночас існує багато питань, які життєво важливі для Севастополя». «Скажімо, додав дипломат, Конституція України не передбачає подвійного громадянства, однак в 1992-1995 роках, коли приймалося остаточне рішення по розподілу флоту, будь-який військовослужбовець Чорноморського флоту, який тоді був під управлінням як Росії, так і України, міг прийняти громадянство. Таким чином, виявилося, що частина моряків Чорноморського флоту мають подвійне громадянство».

Крім того, як додав В.СЕМЕНОВ, «українську сторону дещо турбує велика кількість російських державних прапорів у Севастополі» (на об’єктах ЧФ РФ, що орендуються Росією - УНІАН).

Як також повідомив посол з особливих доручень, ще одна група питань - це військово-політичні питання. «Це є той комплекс питань, в яких найбільше зацікавлена російська сторона. Тут йдеться про ротацію зброї. Ми ставимо питання про контроль. Тобто дійсно, дуже серйозне питання. Але я хочу сказати, що 11 жовтня я провів переговори по цих питаннях у Москві, і ми дійшли варіанту, що ті, навіть, можливо, 10 років, які ми не могли прийти до одного знаменника, ми домовилися, що зараз готуємо до підписання дві угоди на військово-політичну тематику», сказав В.СЕМЕНОВ.

За словами дипломата, попередньо було досягнуто домовленість, що по завершенні роботи робочих груп буде проведено засідання підкомісії у Москві.

Російську робочу групу на переговорах у Севастополі очолює представник Міністерства оборони РФ контр-адмірал Сергій КОЗЛОВ, українську - начальник Державної установи «Держгідрографія» Міністерства транспорту і зв’язку України Сергій СИМОНЕНКО.