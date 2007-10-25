Представництво Ющенка звернеться до прокуратури АРК

Сімферополь. 25 жовтня. УНІАН. Представництво Президента України в АРК має намір звернутися до кримької прокуратури щодо правової оцінки регіональних правил забудови.

24 жовтня Верховною Радою АРК було прийнято Проект постанови «Про внесення змін до Регіональних правил забудови та використання територій в Автономній Республіці Крим», затверджених Постановою Верховної Ради Ар Крим від 18.09.2002 № 241-3/02», яким передбачається суттєво розширити повноваження республіканських органів виконавчої влади автономії з питань архітектури та будівельної політики, зокрема суттєво збільшується перелік об’єктів архітектури містоформуючого значення, щодо проектування яких необхідно погодження АПЗ в Міністерстві будівельної політики і архітектури АР Крим.

Представництво напередодні засідання надало голові Верховної Ради АРК Анатолію ГРИЦЕНКО зауваження до вказаного проекту, в яких вказувалося, що відповідно до частини 2 статті 21 Закону України «Про планування і забудову територій» Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради затверджують регіональні правила забудови тільки після погодження їх із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань архітектури та містобудування. В наданих для аналізу матеріалах відсутні відомості щодо попереднього погодження нової редакції правил з відповідним центральним органом виконавчої влади. Крім того в правилах забудови не вказано на яких суб’єктів містобудування поширюються вказані правила, чи є вони обов’язковими для міст республіканського значення, що є суттєвим виходячи із змісту Закону України «Про планування і забудову територій» та їх практичного застосування.

Тому Представництво пропанувало за відсутності попереднього погодження нової редакції регіональних правил забудови із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань архітектури та містобудування відправити вказаний проект на доопрацювання.

Разом з тим, А.ГРИЦЕНКО відмітив на засіданні, що до запропонованого проекту дуже багато зауважень, як з боку депутатів, так і інших заінтересованих осіб, яких він не назвав, проте це не заважило йому поставити проект на голосування не тільки у першому читанні, а й в цілому.

За таких обставин Представництво Президента України в АРК має намір звернутися до прокуратури Криму з приводу правової оцінки прийнятої постанови та проінформувати Кабінет Міністрів України та відповідні центральні органи влади про прийняття такого важливого нормативного документу без відповідного погодження.