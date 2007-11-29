МНС спростовує заяви про нафтові плями біля Ялти

Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим наголошує, що заява екологів про нафтові плями, що розтягнулися вздовж Південного берега Криму, не має під собою підстав.

Як нагадує прес-служба кримського Главку МНС, «нібито плями уздовж ПБК» екологи розглянули на одержаних із супутника знімках, які було розміщені на інтернет-порталі Google Earth.

Кримські рятувальники вивчили супутникові дані з даного інтернет-порталу, які були взяті за основу висловлювань екологів. У МНС вважають, що ці знімки було зроблено орієнтовно в березні-квітні 2007 року. «Тобто жодним чином не відображають картини реального часу. При детальному вивченні виявилось, що навіть цілий ряд об`єктів, споруджених за 8 місяців на території півострова, відсутні на знімках, а замість них видно порожні будмайданчики (зокрема ряд супермаркетів зданих в експлуатацію за останні 3-5 місяців), є й ряд інших ознак, видимих навіть не фахівцями», - говорять в МНС.

За даними рятувальників, темні плями вздовж узбережжя, які були сприйняті екологами як нафтові плями, насправді є «весняними паводковими водами з гірських річок, характерними для Криму і всіх країн Чорноморського басейну».

Кримський Главк МНС наголошує, що завжди «об`єктивно інформував і надалі своєчасно інформуватиме громадськість про всі надзвичайні ситуації і їх наслідки».

"Станом на 28 листопада забруднень нафтопродуктами в акваторії ПБК не зафіксоване. В даний час близько 64 кілометрів берегової смуги Азовського моря в Ленінському районі Криму забруднено водоростями, вкритими нафтопродуктами - вже очищено близько 20 кілометрів берегової смуги", - відзначили в МНС.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм в Керченській протоці постраждали більш як десять суден, у результаті в морі виявилось близько 1,2 тис. тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

На прес-конференції 27 листопада екологи і «зелені» заявили, що «нафтова пляма дрейфує і вже розтягнулась уздовж узбережжя Південного берега Криму». «Багато хто помилково думає, що пляма не може піти по контуру кримського побережжя з тієї простої причини, що вітер був з іншого боку, але чомусь не враховується той чинник, що в морі є течії, які можуть рознести цю пляму по всьому узбережжю», - заявила керівник секретаріату Партії зелених України Наталія КОВАЛЬ. Екологи заявили, що якщо сьогодні не вжити термінових заходів, то пляжі ПБК можуть виявитись під загрозою забруднення, а отже й курортний сезон у Криму може бути зірваний, причому не тільки в 2008 році. «На сьогодні є загроза того, що курортні сезони будуть зірвані впродовж трьох, чотирьох, п`яти років», - відзначила Н.КОВАЛЬ. Зі свого боку професор, експерт НАН України Володимир ЗАХМАТОВ заявив, що «катастрофа в Криму найближча за масштабами до Чорнобильської катастрофи, порівняно з усім тим, що відбулося в Україні після Чорнобиля».