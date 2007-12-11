Керченська протока в місцях аварії судів брудніше від 3 до 9 разів

Забруднення грунту і акваторії в місцях аварії судів в Керченській протоці на сьогоднішній день перевищує гранично допустиму концентрацію (ГДК) від 9 до 5-3 разів залежно від місця узяття проб.

Такі дані наводилися на засіданні кримської робочої групи, створеної Радою міністрів АРК з визначення збитків, завданих корабельними аваріями в Керченській протоці 11-12 листопада 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Радміну АРК, на засіданні наголошувалося, що в Криму до сьогодні проводяться роботи з усунення наслідків аварії.

За даними Рескому з охорони навколишнього природного середовища, який проводить моніторинг стану грунту й акваторії в місцях аварії (для цього створено декілька сотень точок систематичного відбору проб), "в перші дні після аварії забруднення в багатьох місцях перевищувало гранично допустиму концентрацію в 1592 рази по нафтопродуктах, і в десятки разів по сульфітах через викид в морі вантажу сірки". У цілому бригадами МНС і привернутими силами в Криму вже зібрано більше 5 тисяч тонн грунту і мазуто-пісочної суміші, яка складується до рішення питання про спосіб утилізації.

На даний час рівень забруднення по нафтопродуктах знизився і перевищує ГДК від 9 до 5-3 разів залежно від місця узяття проб. Забрудненими є острів Тузла, кримське узбережжя Азовського моря до Арабатської стрілки, акваторія Керченської протоки.

Наступне засідання кримської робочої групи відбудеться через тиждень, після чергового засідання сумісної українсько-російської робочої групи, повідомляє прес-служба Ради міністрів АРК.

Як повідомляв УНІАН, шторм 11 листопада став причиною надзвичайних подій в Азовському і Чорному морях: за один день затонули чотири судна, шість сели на мілину, два танкери одержали пошкодження. З танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилися близько 2 тис. тонн мазуту. Крім того, на затонулих суховантажах знаходилося близько 7 тис. тонн сірки.