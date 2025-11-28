Макеєв високо оцінив дії Німеччини, спрямовані на досягнення миру в Україні.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв звернувся до німецьких політиків з закликом бути більш стриманими у критиці плану США щодо закінчення війни, повідомляє Die Zeit.

"Я також закликаю всіх тут, в Німеччині, не критикувати США", - сказав український дипломат у програмі Майбріт Ілльнер на телеканалі ZDF.

Видання зазначає, що Україна потребує США задля досягнення миру в переговорному процесі, який нещодавно розпочався.

"Україна не потребує посередників, а союзників, які сидять з нами за одним столом", - підкреслив Макеєв.

Водночас, посол України високо оцінив дії Німеччини, спрямовані на досягнення миру в Україні. Вказується, що країна відіграє провідну роль в Європі, що чітко продемонстрував і федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

В публікації вказується, що "мирний план" США був змінений в результаті критики з боку України та кількох країн ЄС під час подальших переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він може стати "основою для майбутніх угод". При цьому, видання зазначає, що очільник Кремля вимагає в рамках можливого припинення бойових дій вихід України з територій, на які претендує Росія.

Переговори щодо завершення війни в Україні тривають. Видання з посиланням на інформацію українського уряду повідомиляє, що цього тижня державний секретар США з питань оборони Ден Дрісколл має відвідати Київ, тоді як спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф наступного тижня відправиться до Москви.

"Мирний план" США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що після зустрічі української та американської делегацій в Женеві президент України Володимир Зеленський заявив, що в "мирний план" США, який спочатку складався з 28 пунктів, внесли зміни й тепер він менший, але "багато правильного враховано в цій рамці". Президент України додав, що всім разом ще є над чим працювати, щоб підготовити фінальний документ. Також Зеленський заявив, що чутливі речі він збирається особисто обговорити з очільником Білого дому.

Також ми писали, що пресекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що США передали їм "мирний план" зі змінами після переговорів в Женеві. Пєсков заявив, що російська сторона його обговорюватиме наступного тижня. При чому, речник Путіна знову згадав про нібито "проблему з легітимністю" президента України Володимира Зеленського.

