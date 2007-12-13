За що відповідатимуть керівники 4 РДА?

Прокуратура вимагає притягнути до відповідальності керівників Роздольненської, Ленінської, Красногвардійської, Ніжньогірської райдержадміністрацій.

У них яких немає навіть програми охорони навколишнього середовища, в рамках якої повинні бути передбачені заходи щодо поводження з відходами, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

"Частину відповідальності, вважають в прокуратурі, повинні розділити й чиновники Ради міністрів Криму, які не вживають результативних заходів до координації діяльності місцевих органів влади в цьому напрямку та не контролюють дотримання законодавства у сфері поводження з відходами, як того вимагають ст.18 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.ст. 19, 20 Закону України «Про відходи»", - зазначили у прес-службі.

З`ясувалося, кажуть у прокуратурі, що в Криму "немає достовірної інформації про утворення та розміщення відходів". "Відомості Рескомприроди за два останні роки значно різняться. Наприклад, за даними названої структури за 2006 рік, щорічне утворення сміття в республіці складає 1,3 млн.тон. За даними цього року - 0,6 млн.тон. Тобто, чиновники «втратили» 0,7 млн.тон сміття. Це, мабуть, розсіяні на просторах півострову несанкціоновані звалища, яких лише в Білогірському районі налічили 34. Поблизу с.Новоселівське Роздольненського району звалюють відходи від забою тварин. При бездіяльності чиновників райдержадміністрації та місцевої ради звалище розповзлося на 40 гектарів і опинилося в безпосередній близькості від артезіанської свердловини, що створює епідемічну загрозу", - зазначили у прокуратурі. За даним фактом прокуратурою порушено кримінальну справу за ст. 325 Кримінального кодексу України - порушення правил, встановлених з метою запобігання епідемічних захворювань.

На даний час у Криму діє 28 полігонів, у 13 звалищ сміття не оформлені держакти на землю, 17 не одержали дозволу на ліміти утворення та розміщення відходів, і майже всі вони вичерпали проектні можливості. 12 років проводиться понаднормативне завантаження полігону в Керчі, 3 роки не усуваються порушення санітарно-епідемічного законодавства на полігоні поблизу Коктебелю. У травні цього року заборонили експлуатацію полігону в Гаспрі, однак, як показала перевірка, він як і раніше використовується, незважаючи на те, що зсувні процеси провокують його сповзання, і не так вже неймовірне переміщення звалища на трасу «Ялта-Севастополь».

За результатами перевірки додержання вимог Законів України «Про охорону навколишнього середовища», «Про відходи», «Про атмосферне повітря» прокуратурою порушено кримінальну справу, внесено 65 документів реагування на виявлені порушення, за які до відповідальності притягнуто 74 посадові особи.