Незалежний моніторинг - до літа?

Київ. 14 грудня. УНІАН. Європейська комісія рекомендує Україні провести незалежний моніторинг середніх та довгострокових потреб після катастрофи у Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Відділу з питань енергетичної безпеки Європейської Комісії Фаузі БЕНСАРСА сьогодні у Києві під час представлення звіту ЄК про розлив нафти, що стався у Керченській протоці 11 листопада.

За його словами, звіт сьогодні буде офіційно переданий органам влади в Україні, а також будуть обговорені запропоновані у звіті заходи щодо подальшої ліквідації наслідків катастрофи у Керченській протоці.

“Я сподіваюся на те, що сьогодні ми зможемо інституціоналізувати нашу морську політику, що у нас буде відповідний документ, в якому ця політика буде визначена. Вона включатиме в себе співпрацю на Чорному морі, і ми дуже сподіваємося на співпрацю з Україною у рамках цієї морської політики”, - сказав Ф.БЕНСАРСА.

Щодо проведення незалежного моніторингу він зазначив, що його необхідно провести ще до початку літа, і Генеральний директорат зовнішніх зносин Єврокомісії виділив на це певні кошти.

Ф.БЕНСАРСА також повідомив, що, згідно з висновками експертів ЄС, на сьогоднішньому етапі небезпеки на місці катастрофи немає. “Усіх необхідних заходів було вжито вчасно на дуже професійному рівні”, - додав він.

За його словами, при нинішній температурі мазут і сірка, які знаходяться у морі, не є такими небезпечними, але з потеплінням будуть потрібні нові заходи для очищення акваторії, тому що може погіршитись екологічна обстановка, зокрема, це матиме негативний вплив на рибу у Чорному морі. Також експерти у звіті зазначають, що сірка, яка осіла в морі, не становить безпосередньої загрози для довкілля, але рекомендують підняти затонулі судна з сіркою для її належної переробки.

“Ми хотіли б, щоб наступного літа ми побачили прекрасний Крим, який би зміг прийняти не лише туристів з України, а й з-за кордону”, - сказав Ф.БЕНСАРСА.

У свою чергу, координатор з питань міжнародних відносин, відповідальний за розробку планів управління кризовими ситуаціями, Гендиректорат ЄК з питань зовнішніх зносин Алессандро ВІЛЛА зазначив, що ця оцінка включатиме чотири компоненти: наукова оцінка шкоди, завданої довкіллю, у тому числі шкоди, яка могла бути завдана заходами очищення забрудненої території; економічний аналіз наслідків розливу нафти; оцінка інституційної спроможності; консолідована оцінка потреб.

За його словами, відповідний моніторинг займе 4 місяці, його проводитиме група експертів, до якої увійдуть національні експерти, а також експерти з Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада під час шторму в Керченській протоці постраждали 15 суден, в результаті чого в морі опинилися близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки. Спостерігалася загибель птахів і риби в Керченській протоці.

16 листопада глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звернувся з листом до Єврокомісії, у якому попросив про допомогу у ліквідації наслідків катастрофи у Керченській протоці.

Європейські експерти працювали на місці катастрофи з 18 по 24 листопада.