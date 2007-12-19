Заходи щодо профілактики пташиного грипу посилено

Державним комітетом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України посилено заходи державного інспекторського ветеринарного нагляду щодо профілактики пташиного грипу в Україні. Державний департамент ветеринарної медицини.

Як йдеться у повідомленні Держкомітета введено заборони Головного Державного інспектора ветеринарної медицини України щодо ввезення на територію України з Румунії, Республіки Польща, землі Бранденбург Німеччина, Ростовської області Російської Федерації птиці, продуктів та сировини з неї (ввезення інкубаційного яйця та добового молодняку в кожному конкретному випадку – за дозволом Держкомветмедицини).

Постійно проводяться лабораторні моніторингові дослідження дикої перелітної та синантропної птиці на території всієї України на грип птиці.

Згідно оперативних даних станом на 17 грудня проведено 248,4 тис. досліджень на грип птиці із них 9,6 тис. – дикої, 8,9 тис. – синантропної, 132,2 тис. – птиці приватного сектора, 97,7 тис. – птиці птахогосподарств; державною службою ветеринарної медицини проводяться щеплення птиці в індивідуальних господарствах громадян проти хвороби Ньюкасла (збудник якої є інтерфероногеном до вірусу грипу птиці). Станом на 17.12.2007 року вакцинацію проти хвороби Ньюкасла проведено в 27,9 тис. населених пунктів України, щепленню піддано 101,4 млн. голів птиці.

Крім того, проведена додаткова закупівля дезінфектантів; проведено нараду з керівниками регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті на якій під персональну відповідальність головних державних інспекторів ветеринарної медицини регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті разом з Головними державними інспекторами ветеринарної медицини АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя зобов’язано посилити заходи державного інспекторського ветеринарно-санітарного контролю та нагляду по недопущенню занесення і розповсюдження збудників високопатогенного грипу птиці та африканської чуми свиней.

Епізоотична ситуація в Україні знаходиться під постійним контролем державної служби ветеринарної медицини.