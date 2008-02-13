ЗМІ: Навесні в Криму вибухне екологічна бомба?

Василь КОЛОМІЄЦЬ, 4post

В Керченській протоці знову з`явився мазут. Як тільки море трохи заштормило, на воді утворилися великі плями нафтопродуктів. Не дивлячись на заяви властей, що мазут сплив з морського дна, експерти допускають, що він просто не був повністю зібраний.

Більше того, навіть зібраний мазут є «екологічною міною сповільненої дії». З настанням весни проблема може набути серйозніших масштабів.

На жаль, поки все це нікого з чиновників, схоже, не цікавить. Більше того, є підстави вважати, що інформація просто приховується від громадськості.

Екологічна бомба в 5 кілотонн

Ще 11 листопада 2007 р. в результаті сильного шторму в зоні Керченської протоки відбулася аварія 4 суден: танкера «Волганєфть-139», сухогрузів «Вольногорск», «Нахічевань» і «Ковель». У водне середовище потрапило близько 7 тисяч тонн сірки і до 2 тисяч тонн нафтопродуктів.

Тоді громадськість запевняли, що всі небезпечні речовини зібрані, і загрози навколишньому середовищу і здоров`ю людей немає. На ділі ж виявилось, що курортний сезон зірваний (хоча в Раді міністрів автономії стверджують зворотне), а мазут просто залишили на березі моря, в Керченському порту - і не знають, що з ним робити далі.

Загалом в порту знаходиться 5,2 тис. тонн нафтопродуктів, змішаних з піском і водоростями. Саме стільки було зібрано на острові Коса Тузла, Керченському узбережжі і узбережжі Ленінського району під час ліквідації наслідків шторму. Хоча ще 7 грудня кримський главк МНС стверджував, що 3 338 тонн суміші завантажено на баржі.

Раніше передбачалося, що мішки з сумішшю вивезуть на територію Росії, нібито згідно досягнутій домовленості на засіданнях міждержавної робочої групи. Проте з юридичної точки зору ситуація з виплатою компенсацій і завершенням робіт з ліквідації наслідків катастрофи залишається складною (детальніше дивіться тут).

Якщо мазут до цього часу знаходиться на українській території, ученим доводиться думати і про те, як наша країна може вирішити проблему власними засобами.

«Відходи мазуту можна утилізувати в Україні, - говорить професор Національного центру поводження з небезпечними відходами Ігор Крайнов. - Є декілька способів утилізації мазуту, але потрібно розуміти, що керченські відходи знаходяться в трьох фракціях.

Перші фракції - відкачаний мазут безпосередньо з танкерів. З ним немає жодних проблем. Другі фракції - зібрані з поверхні води. Це продукт, який можна розглядати як сировину. У нас є технології глибокої переробки нафтопродуктів, так що нескладно переробити цей мазут. З нього можна отримати і гудрони, фракції дизельного палива. Можна не переробляти, а просто видалити воду і подати як паливо.

Те, що зібране в мішках - третя фракція мазуту. Це мазут, який збирали з берега. Його збирали лопатами, бульдозерами разом з водоростями, піском, камінням і іншим, тому що інакше зібрати його було неможливо. Отже мазут там знаходиться з домішками від 25 до 75%. З цією фракцією мазуту і є найбільші проблеми.

Тут може бути дві технології. Перша - технологія попутного спалювання (у цементних, доменних, керамзитових, вапняних печах, металургійному виробництві та ін.). Але для того, щоб це здійснити, необхідно мати підготовлені майданчики для транспортування і складування цих відходів. У нас таких майданчиків немає.

Другий метод - метод біоконверсії (із застосуванням бактерій). У нас є лабораторії, де займаються цим методом. Хоча я не впевнений, що є необхідні майданчики, куди можна відвезти ці відходи, змішати з органікою, і утилізувати. Але технології є».

Показовий приклад росіян. Як повідомив координатор токсичної програми «Грінпіс Росії» Олексій Кисельов, зібраний з російського боку мазут в першу чергу відвозили на бетонний завод і використовували для виробництва бітуму. Щоправда, потужностей заводу не вистачило для переробки всього мазуту, тому створений полігон для тимчасового зберігання цих відходів.

"Чи не з наших вчорашніх піднявся який з дна?"

Що стосується нової появи на морській поверхні старого мазуту, то в Росії мають своє бачення причин цього.

«Востаннє ми зафіксували забруднення російської акваторії місяць тому на досить великій ділянці. І, судячи з усього, це не той мазут, який знов піднявся з дна, а той, що просто не був зібраний після аварії, - стверджує пан Кисельов. - Цей факт зафіксований відповідним актом Росприроднагляду. Щодо нових забруднень нічого не можу сказати, оскільки ми не моніторимо ситуацію з причини невідповідних погодних умов вже близько місяця».

Отже цілком можливо, що і мазут, який знов з`явився в морі біля Керчі - також результат поганої роботи ліквідаторів. Адже, як стверджують експерти, опуститися на дно мазут просто не міг за своєю хімічною природою.

«Головна проблема в тому, що в Україні немає системи запобігання і ліквідації екологічних і техногенних катастроф, - запевняє пан Крайнов. = Наш центр навіть не має в своєму розпорядженні точних даних про кількість і переробку зібраного мазуту, оскільки відповідні служби нам їх просто не передавали. Крім того, нашому центру, який може вирішувати такі питання, просто не доручили цього робити».

Схоже на те, що власті або не знали всієї правди про масштаби катастрофи, або, як це часто буває з екологічною інформацією, просто її не надали.

Ці факти, зрозуміло, не додають оптимізму в питанні ліквідації листопадової катастрофи в Керченській протоці. Справа у тому, що якщо не прийняти термінові заходи, то півострову загрожувати ще одна - куди серйозніша - екологічна катастрофа.

Якщо мазут, зібраний з піску, упакований в щільні поліетиленові мішки, то випаровування і витоку не буде. Але якщо його збирали не в щільних або в браковані мішки (а є свідчення, що це саме так), то з підвищенням температури до 20°с в Керчі наступить ще одна екологічна катастрофа.

У повітря піднімуться небезпечні випаровування, додатково мазут почне витікати на поверхню. Причому в таких умовах мішки вже неможливо буде вивезти.

Спрогнозувати масштаби такої катастрофи поки не береться ніхто. Можна лише припустити, що Україна рано забула популярний минулої осені вислів «мазутний Чорнобиль».