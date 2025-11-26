Також завдано низку результативних ударів по об’єктах російських загарбників на окупованій території Запорізької і Донецької областей.

Сили оборони України завдавали результативного удару по заводу з виробництва комплектуючих до крилатих і балістичних ракет в російських Чебоксарах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telgram.

"У ніч на 26 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили, серед іншого, завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті.

У Генштабі відзначили, що цей російський завод займається виробництвом приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях керування польотом для авіабомб.

Водночас, ступінь завданих збитків уточнюється.

Окремо сказано, що українські безпілотники у Василівці (тимчасово окупована територія Запорізької області) уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на окупованій Донеччині, а також місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку.

Удари ЗСУ по Росії

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 25 листопада Сили оборони вразили авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємство з виробництва БпЛА "Молнія" - "Атлант Аеро". Крім того, повідомлялося про ураження експериментального літаку А-60.

Крім того, було уражено далекобійними безпілотниками низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ". Також пошкоджено великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської баз.

