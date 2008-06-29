На Миколаївщині лісівники, екологи та археологи зійшлися у двобої

Одні пропонують насадити там кущі та дерева, бо море щороку з’їдає один метр суші. А шукачі старожитностей та екологи не хочуть ані клаптика під озеленення віддавати. Острів входить до музею-заповідника «Ольвія» і багатий на артефакти, які під час насаджень можуть знищити. А ще на Березані – найбільший в країні пташиний базар. Науковці переконані, що дерева витіснять пернатих.

Бути чи не бути лісу на Березані. Навколо цього питання – точаться гострі суперечки. Миколаївські лісівники запропонували посадити на острові лісосмугу, що розділяє Чорне море і Дніпровський лиман . Вона має захистити береги від вимивання. За спостереженнями лісівників, щороку море з’їдає до одного метра Березані.

Петро Паламарюк, начальник Миколаївського обласного управління лісового господарства: «Була розмова з обласною владою. Я отримав підтримку і тому хочеться зробити таку хорошу справу для того, щоб закріпити цей берег і зберегти чудовий природний об`єкт для нащадків».

Екологи твердять – для будь-яких робіт із зміцнення берегу треба спочатку провести державну екологічну експертизу. На разі вони не мають наукових даних про абразію острова. Проте, занепокоєні долею великої колонії птахів. Щороку тут гніздяться тисячі рідкісних мартинів та гаг.

Іван Кубрак, заступник начальника Миколаївського обласного управління екології: «На сегодняшний день согласно заключению Академии наук Украины данная территория является одним из приоритетных объектов для включения в создаваемый национальный природный парк «Кинбурнская коса».

Для істориків 22 гектари острова Березань – територія з археологічною цінністю. Тут ще у VII столітті до нашої ери поселилися давні греки. Під товщею землі збереглися залишки давньогрецького храму Артеміди, пам’ятки інших історичних епох.

Острів Березань внесено до складу національного історико-археологічного музею-заповідника «Ольвія» і тут щороку знаходять унікальні артефакти.

Археологи проти того, щоб на острові висаджували дерева. Навіть 20 метрів лісосмуги вздовж берега острова – на їхню думку знищать багато безцінних раритетів під землею.

Остаточно вирішити долю заповідного острова має Академія наук України та Кабінет міністрів.

“Факти”, ICTV