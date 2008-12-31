Король Данило не писався Галицьким і не мав князівської корони

Геральдист Андрій Бакун вважає неприпустимим торгувати квитками на демонстрацію так званої «корони Данила Галицького», яку тепер виставили в Золотій залі львівського палацу Потоцьких, – про це автор виставки гербів української шляхти Андрій Бакун заявив у коментарі ЗІКу

«Якщо ми поважаємо короля Данила, то такого не можна робити. Нова корона – це фікція. Данило мав вінець як європейський король. А ця корона нагадує князівську. Мене це обурює, бо люди, які приїжджають подивитися на корону, вірять, що саме так вона виглядала, а насправді – це вигадане зображення. Якщо немає історичного фактажу, то це не означає, що мусимо все перетворювати на Музей воскових фігур!», – сказав Андрій Бакун.

ЗІК звернувся до відомого львівського історика Івана Сварника з проханням прокоментувати ситуацію. Іван Сварник підтвердив: «Ніхто достовірно не може сказати, як виглядала корона Данила Романовича. Єдина ілюстрація, яку маємо, це чорно-біле графічне зображення в «Історії України-Руси», видане, до речі, у Львові. Проте там чітко написано – «митра перемиських єпископів, перероблена з корони Данила».

Очевидно, що нижня частина виготовленої тепер корони в самій основі нагадує корону короля Данила. Однак, це – цяцька, блискуча іграшка, хоч, можливо, зроблена із золота. Ми не можемо сказати, які камені були в оригінальній короні, а ті, які бачимо тут – чистої води фантазія, вигадка. Не відомо також, яким було горішнє завершення, тому що кожен із художників зображає Данила в абсолютно різних коронах. Те, що виставлене у вітрині в палаці Потоцьких, мені нагадує більше корону германських імператорів і угорську коронаційну корону, зокрема хрестом нагорі.

З іншого боку, очевидно, корона Данила мусила мати європейський стиль, тому що її виготовили в Європі на замовлення Папи Римського, який коронував Данила з метою наблизити Галицько-Волинське королівство (хоч тоді ще князівство) до європейських країн. Вигода була взаємна, бо Данило сподівався отримати від Європи підтримку у боротьбі проти татаро-монголів. Саме з цією метою він прийняв корону.

Коронування відбулося в Дорогичині. Для галичан це є визначальною річчю, адже коронація Данила означала вступ Галицько-Волинської Русі до кола європейських монархій, а Галичина ставала таким же королівством, як і Угорщина, Богемія, Візантійська імперія, що вважалося вищим навіть за німецькі князівства, які не мали короля, а тільки курфюрстів. Коронація означала піднесення статусу нашої країни на рівень найбільших європейських монархій.

Варто весь час наголошувати, що нова корона є гіпотетичною реконструкцією, а не відтворенням оригіналу. Жодного автентичного зображення Данила у короні нема ні на печатках, ні на монетах. Скажімо, в нас є печатки Володислава Опольського, з них можна зробити реконструкцію, бо там видно, яка форма і завершення корони, але Данила в короні немає. Тому показуючи нову корону школярам чи іншим екскурсантам, її слід відповідно коментувати. А ще обов’язково грамотно підписувати: короля Данила, або Данила Романовича, бо Галицьким він ніколи себе не називав».