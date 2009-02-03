Кіноімідж України знову під загрозою

Відомий європейський режисер Йос Стеллінг, який два роки тому зняв у співпраці з Росією та Україною фільм «Душка», готує позов до українського Міністерства культури.

Заявивши серйозні амбіції виходу на міжнародний кіноринок, вітчизняне міністерство пообіцяло виділити на фільм 200 тисяч доларів і підтвердило зобов’язання гарантійним листом уряду.

Фільм знято, у титрах Україну представлено, а грошей продюсери досі не бачили.

Йос Стеллінг, режисер: «Те, що замислювалось як тристороння копродукція, насправді вийшло двосторонньою. Українська сторона не виконала своїх зобов’язань, насамперед перед російськими продюсерами і це дуже сумно, бо ми досі не можемо випустити фільм на DVD і навіть запустити в повноцінний прокат».

Українська сторона свої амбіції визнає, утім стверджує – жодних прокатних чи інших майнових прав міністерство не має, а реальні зобов’язання повинні бути підтверджені реальною угодою, якої, за словами керівника Державної служби кінематографії, немає.

Ганна Чміль, голова Державної служби кінематографії: «Це не просто кошти, які підеш і їх візьмеш...Ні одні, ні другі пакету документів для того, щоб пройти тендерну процедуру закупівлі в одного учасника не надали і ми, фактично, не узаконили рішення колегії і не узаконили ситуацію, за якої можна було б ці кошти отримати».

Враховуючи розподіл бюджету на поточний рік, Міністерство культури готове відмовитись і від участі в титрах і від усіх можливих прав на фільм.

Втім продюсерам необхідні гроші для наступної стрічки. І конфлікт законодавств для них не пояснення.

У всьому світі гарантія уряду є прямим наказом міністерству фінансів, наша ж бюрократична машина часто заперечує власні рішення.

Але поки майновласники шукатимуть компроміс, імідж України як партнера і держави-кіновиробника буде втрачено остаточно.

“Факти”, ICTV