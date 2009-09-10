Ющенко вручив орден Свободи Ігорю Калинцю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО за визначний внесок у відстоювання прав людини, мужність і самовідданість у боротьбі за свободу і незалежність відзначив представників львівської інтелігенції.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент у Львові вручив ордени Свободи правозахиснику, проректору Українського католицького університету Мирославу МАРИНОВИЧУ та письменнику Ігорю КАЛИНЦЮ.

Під час церемонії вручення В.ЮЩЕНКО наголосив, що львівська інтелігенція задає тон у багатьох культурологічних проектах держави і саме вона на даний час займається державотворенням.

«Сьогодні, говорячи про державотворення, ми не можемо говорити лише про процес, без персоніфікації імен, які займаються державотворенням. І саме на Львівщині є ряд видатних для України імен, серед яких Ірина ВІЛЬДЕ, Роман ІВАННИЧУК, брати ГОРИНІ, Еммануїл МИСЬКО, Іван ВАКАРЧУК, Оксана БІЛОЗІР, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ тощо», - зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО також наголосив на тому, що «інтелігенція завжди була виразником кращих духовних сил нашого народу».

«Але зараз я хочу сказати, щоб українська інтелігенція вийшла з гетто, у якому вона зараз знаходиться, хоч надворі демократія. Мільйони людей стали лакеями держави, натомість щоб примушувати державу виконувати свою місію», - зазначив він, звертаючись до представників інтелігенції Львівщини.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що у нього виникає занепокоєння відсутність зв’язку влади та інтелігенції, яка завжди була авангардом суспільства, а зараз інтелігенція «сидить на паперті і просить милості в урядовців».

Президент зазначив, що яскравим прикладом байдужості влади є попрання української пам’яті і культури як у місті Сколе на Львівщині.

«15 років скульптор Євген БЕЗНІСКО самотужки намагається звести у місті Сколе на Львівщині пам’ятник князю Святославу. 18-метровий пам’ятник з українськими тисячолітніми символами уже встановлено, але в кращих українських традиціях «нема містка через річку» і його ніяк не можуть відкрити», - сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до представників місцевих органів влади та провідників інтелігенції краю з проханням найближчим часом допомогти відкриттю пам’ятника.

Президент зауважив, що цей приклад попрання української духовності і пам’яті «не є проблемою фінансів, а є проблемою світогляду влади».

Глава держави сказав: «За 30 днів «місточок» до відкриття пам’ятника, сподіваюсь, буде проведений».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що даний приклад є непоодиноким, а «владна порожнеча» і глухота має місце і в інших питаннях, зокрема, «суто формальне виконання моїх указів по святкуванню річниці Івана Франка».

Разом з тим, В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що знищити інтелігенцію, тобто свідомість народу не вдасться, і будуть докладені всі зусилля для відродження духовності та збереження національної пам’яті у суспільстві.