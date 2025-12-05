Користувачів Android просять терміново оновити свої пристрої: що сталося

Google знайшла понад сто вразливостей, що містяться в операційній системі, і підготувала патч.

Якщо ви відкладали наступне оновлення Android, зараз саме час його встановити. У рамках патча безпеки за грудень 2025 року Google виявила і вже виправила більне ніж сто вразливостей, зокрема критичного рівня, пише ZDNET.

Найнебезпечнішими інженери назвали вразливості CVE-2025-48633 і CVE-2025-48572, які пов'язані з підвищенням привілеїв Android Framework. З їхньою допомогою можна віддалено отримати контроль над девайсом. Уточнюється, що хакери вже використовували системні проломи під час своїх атак.

Оновлення безпеки вже поширюються на пристрої з Android 13, 14, 15 і 16. Власникам смартфонів рекомендується якомога швидше встановити патч – чим довше пристрій залишається без оновлення, тим вищим є ризик стати жертвою атаки, особливо з огляду на факт експлуатації "нульового дня".

Відео дня

Також наголошується, що деякі з виявлених вразливостей зачіпають пристрої на Android 12 і старіших версіях. У Google рекомендують відмовитися від використання подібних телефонів, оскільки вони більше не отримують необхідних оновлень безпеки.

Перевірити доступність оновлення можна в налаштуваннях системи, а виробники можуть випускати патчі для своїх пристроїв з невеликою затримкою. Для повного охоплення всіх виправлень переконайтеся, що у вас встановлено патч 2025-12-05.

Раніше популярний бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг Android-смартфонів за потужністю. У топ потрапили моделі на базі флагманських чипсетів Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 і MediaTek Dimensity 9500.

УНІАН розповідав про новий Android-смартфон, який отримав 99,99% позитивних відгуків. Його успіх пов'язують із флагманським залізом і унікальним зовнішнім виглядом: у пристрою немає жодних вирізів або отворів на екрані.

Вас також можуть зацікавити новини: