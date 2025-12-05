Зокрема РФ мала просування в районі Сіверська.

Російські загарбники просунулися неподалік трьох населених пунктів на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зокрема росіяни просунулися північніше Ямполя, в бік Лимана. Також РФ мала просування в районі Сіверська – згідно з даними мапи, ворогу вдалося закріпитися на окраїнах населеного пункту. А сіра зона в самому місті розширилася.

Також росіяни просунулися південніше Сіверська – в районі Виїмки Донецької області.

Раніше аналітики DeepState повідомляли про успіхи росіян у Харківській області. Окупанти просунулися у Вовчанську. Також тоді повідомлялося й про інші успіхи РФ – поблизу Тихого, Ямполя та Новоекономічного.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють про успіхи Сил оборони України в двох областях. Зокрема зазначається, що українські захисники просунулися в районі Олександрівки у Дніпропетровській області та біля Гуляйполя на Запоріжжі.

Водночас старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" повідомив про різке збільшення активності РФ на ділянці в напрямку населеного пункту Малинівка Донецької області. Водночас він зазначає, що плани РФ наразі невідомі. Оскільки Москва може спробувати загрожувати з цього напрямку як Краматорську, так і Сіверську.

