Не добираючи виразів, Дмитрієв зухвало прокоментував таємну розмову європейських топ-посадовців щодо переговорів по Україні.

Кремлівський переговірник Кирило Дмитрієв різко розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца після повідомлень у ЗМІ про конфіденційну розмову між провідними європейськими політиками, присвячену війні в Україні.

"Дорогий Мерц, ви навіть не берете участі в грі. Ви дискредитували себе розпалюванням війни, підривом миру, нереалістичними пропозиціями, самогубством західної цивілізації, міграцією і впертою дурістю", - написав росіянин у Х.

Про що йшлося під час розмови

Як пише Die Zeit, конфіденційна телефонна розмова відбувалася за участю Мерца та українського президента Володимира Зеленського. У ній Мерц висловив недовіру американським переговірникам. Мерц сказав Зеленському про них так: "Вони грають в ігри, як із вами, так і з нами".

Згідно з повідомленням, у телефонній розмові також брав участь президент Франції Еммануель Макрон. "Існує ймовірність, що США зраджують Україну в територіальному питанні, не внісши ясності в гарантії безпеки", - заявив Макрон і додав, що Зеленський перебуває у "великій небезпеці".

Інші учасники телефонної конференції, застерігали від американських переговірників. "Ми не повинні залишати Україну і Володимира наодинці з цими хлопцями", - заявив тоді президент Фінляндії Александр Стубб.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, як повідомляється, погодився з ним.

За даними ЗМІ, у телефонній бесіді також узяли участь: прем'єр-міністри Італії Джорджія Мелоні, Польщі Дональд Туск, Данії Метте Фредеріксен, Норвегії Йонас Гар Стере та лідери ЄС Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта.

Ця телефонна конференція відбулася перед зустріччю спецпредставника США Стіва Віткоффа і зятя президента Дональда Трампа Джерада Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Видання зазначило, що на випад Дмитрієва уряд Німеччини поки не відреагував.

Витік таємної розмови європейських лідерів

Учора німецьке видання Spiegel опублікувало матеріал із посиланням на витік секретної телефонної конференції за участю європейських лідерів.

У ньому йшлося про те, що, судячи з розмови, стало очевидно, що Мерц і Макрон мають глибоку недовіру до США, коли йдеться про мирні переговори з Україною та РФ.

Як свідчать записи телефонної розмови, Мерц і Макрон застосували різкі формулювання під час розмови із Зеленським та європейськими топ-чиновниками, щоб попередити, що США можуть зрадити Україну та Європу.

