В Україні створять онлайн-бібліотеку

Кабінет міністрів України доручив Міністерству культури і Академії наук створити єдину електронну бібліотеку, доступ до якої одержить кожен.

Про це повідомляє газета Сегодняз посиланням на прес-службу Нацкомісії регулювання зв`язку (НКРЗ).

Створення бібліотеки почнеться в 2011 році. Відповідальними призначено Мінкульт, Академію наук і центральні органи виконавчої влади.

Планується, що на створення бібліотеки буде витрачено 5 років і 344 млн. грн, з яких держбюджет виділить 144 млн., решту коштів повинні виділити місцеві бюджети і міжнародні організації (у вигляді грантів).

Як повідомила радник голови НКРЗ Вікторія Яковлєва, в електронну форму перекладуть документи, які зберігаються в Державному бібліотечному, Національному архівному і Музейному фондах, фонді Дерархіву друку наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» та інших бібліотечних, архівних і музейних фондах.

Ці файли будуть у безкоштовному доступі на веб-порталі Бібліотека XXI. Їх зможе одержати будь-який охочий.

Укладачам української онлайн-бібліотеки потрібно буде опрацювати близько 300 млн. томів або 30 млн. Гб інформації, розповів замголови Держкомітету інформатизації Віталій Балюк.

Уся інформація зберігатиметься на спеціальних сапфірових носіях української розробки, на яких можна записати до 30 Гб, причому ця інформація може зберігатися сотні років, затверджує Балюк.

"За 5 років ми зможемо оцифрувати максимум 1,3 млн. томів, їх список готується, це будуть, наприклад, раритетні книги (в основному гуманітарні), а також старі газети, яких залишилося мало. Нами розробляється технологія (спеціальне сканування), яка гарантує, що першоджерела не постраждають", – розповів він.

Таким чином, на оцифрування всіх томів піде майже чверть століття, зазначає Сегодня.

Кореспондент