Академічний драматичний театр імені Івана Франка світкує 90 років

Сьогодні Національному академічному драматичному театру ім.І.Франка виповнюється 90 років.

Про це повідомив художній керівник театру, народний артист України, лауреат Національної премії ім.Т.Шевченка Богдан Ступка на прес-конференції в УКРІНФОРМі.

На прес-конференції з нагоди ювілею йшлося і про історію театру. "У 1920 році Гнат Юра та Амбросій Бучма кожен зі своїм театром зустрілись у Вінниці. Там два колективи - з Києва та Львова - об`єдналися і назвали себе театром імені Івана Франка, який існує дотепер", - зробив екскурс в історію Богдан Ступка. За його словами, Гнат Юра прагнув створити український європейський театр зі світовим репертуаром. "І кращі традиції цього театру продовжили його наступники. А традиції - це хороша, цікава вистава, на яку ходять люди, і атмосфера в колективі", - підкреслив художній керівник.

Щодо творчих планів, то найближчим часом, у лютому, колектив вирушає на відповідальні гастролі - у Санкт-Петербург, де на сцені театру ім.Г.Товстоногова за п`ять днів покаже п`ять вистав: "Кайдашева сім`я", "Тев`є-Тевель", "Швейк", "Легенда про Фауста" та "Одруження". Богдан Ступка впевнений, що гастролі пройдуть з успіхом: "У нас прекрасні актори, особливо середнє покоління. Я багато їжджу, буваю в різних кінцях земної кулі, бачив багато вистав різних напрямків, але такої сильної трупи, яка є зараз у театрі Франка, немає ніде".

На думку народного артиста України, лауреата Національної премії ім.Т.Шевченка Олексія Богдановича (який саме належить до цього сильного середнього покоління), театр Франка приваблює публіку тим, що він дуже різний. "У нас є прекрасні комедії, драматичні вистави, музичні і навіть пластичні - будь-якого жанру. І мені надзвичайно приємно, що в наш комерційний час театр не йде за публікою, яка хоче чогось легенького - щоб посміятися, відпочити і, вийшовши із залу, забути. Наш театр залишається серйозною структурою. Це академічний театр, який зобов`язаний нести просвітницьку місію. І подальший репертуар буде складатися з не менш прекрасних вистав і світового, й українського репертуару", - сказав актор.

Серед амбітних задумів, якими поділилися представники театру, - виступи на Бродвеї. "Для світу це має величезне значення. Український театр за всю історію свого існування на Бродвеї не був. Але там є певні умови - два тижні треба грати на аншлагах", - зауважив Богдан Ступка, уточнивши, що нині ведуться перемовини з американським продюсером щодо кошторису поїздки (надзвичайно дорогої, до речі). "Моя найбільша мета - щоб наш український театр знав цілий світ", - підкреслив він.

А ще художній керівник і колектив театру мріють про малу сцену, будівництво якої триває вже 20 років. "Це дало б можливість показати трупу, яка є дуже велика, відкрити театр-студію і робити крайні експерименти", - зазначив Б.Ступка.