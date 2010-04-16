Вакарчук практикує на студентах академічну мобільність

Цього тижня завершився проект «Освіта Країною», який було ініційовано та втілено фондом «Люди Майбутнього».

Засновник проекту, співак й громадський діяч Святослав Вакарчук каже, що за цією програмою вперше в Україні апробовано одну із засад Болонської декларації – академічну мобільність студентів, що дозволяє молоді, навчаючись у alma-mater, вільно їхати на певний період у інший ВНЗ країни. Тепер одним з головних завдань є адаптація такої програми до українських потреб та реалій.

У проекті взяли участь студенти ІІ та ІІІ курсів, які виявили бажання отримати нові знання в іншому виші, ознайомитися з іншою науково-освітньою школою, знайти нових друзів, колег і однодумців, відкрити для себе країну та зарядитись енергією іншого міста. У січні було визначено 30 переможців конкурсу на участь у проекті «Освіта Країною», ці студенти отримали грант Фонду на два місяці навчання в одному з університетів Києва, Донецька, Харкова, Львова, Чернівців та Одеси.

На сьогодні усі учасники проекту вже повернулися до рідного вишу, і своїми відгуками довели важливість і потрібність академічної мобільності в Україні. Також свідченням актуальності цієї програми стала не лише чимала кількість бажаючих взяти участь у проекті, але й підтримка керівництва ВНЗ та освітянської спільноти загалом.

Святослав Вакарчук зазначає, що в процесі реалізації проекту вдалося відмоніторити проблеми, які сьогодні стають на заваді впровадженню студентської мобільності в нашій країні: прогалини в нормативно-правовій базі, неузгодженість навчальних програм, різні системи оцінювання знань тощо. Аналіз зібраних матеріалів допоможе розробити ефективний механізм мобільності студентства. Організаторам потрібно було зрозуміти, що найбільше подобається студентам і чого їм найбільше не вистачає, коли вони приїжджають у інше місто, у інший ВНЗ, у незнайому для себе обстановку.

***Конкурс на участь у проекті «Освіта Країною» було оголошено у жовтні 2009 року. Протягом двох місяців студенти надсилали анкети з інформацією про свою наукову діяльність, авторські статті, участь у конференціях. Окрім академічної успішності, було звернено увагу на особистісні якості конкурсантів, такі як відкритість, комунікабельність, готовність до швидкої адаптації в нових умовах. У конкурсі взяли участь студенти ІІ та ІІІ курсів, які виявили бажання отримати нові знання в іншому ВНЗ. Загалом у проекті взяли участь студенти з 24 вищих навчальних закладів країни.