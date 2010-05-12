ВР відмовилася відмінити обов'язкове дублювання фільмів

Верховна Рада не підтримала вчора законопроект, яким пропонувалося відмінити обов`язкове дублювання іноземних фільмів на українську мову.

Як повідомили в прес-службі Верховної Ради, за законопроект "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" з усунення суперечностей між законом України "Про кінематографію" і законом України "Про телебачення і радіомовлення" проголосували 168 депутатів. Не проголосував жоден з депутатів від Компартії і Блоку Литвина.

Як вказано в пояснювальній записці до законопроекту, основним завданням пропонованого проекту закону є удосконалення правового механізму у сфері трансляції іноземних фільмів, програм (передач) теле-, радіоорганізаціями на території України.

"Застосування положень проекту закону, у разі його ухвалення, сприятиме можливості вибору теле-, радіоорганізаціями способу трансляції іноземних фільмів, програм (передач)", – вважає автор проекту закону, народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко.

У законопроекті йшлося про те, що "якщо мова оригіналу (або дублювання) фільму або іншої програми (передачі) не є українською, такі фільми або програми (передачі) транслюються за умови їх дублювання або озвучування або субтитрування державною мовою", тоді як до цих пір діє закон, який дозволяє тільки дублювання таких передач.

Фактично ухвалення запропонованих змін у закон знімало б зобов`язання дублювати програми на іноземні мови і замінювати їх на субтитри.

Як повідомлялося, заступник голови партії "Єдиний центр" Леся Оробец закликала Кабінет міністрів дати спокій українській мові.

Раніше Семіноженко доручив Міністерству культури і туризму проаналізувати правове поле виконання закону про кінематографію, що передбачає обов`язковий дубляж фільмів на українську мову.

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