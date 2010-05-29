Експерти пояснюють високі ціни на книжки в Україні

В Україні немає власного виробництва якісного паперу, друкарського обладнання, фарби, тому практично всі витратні матеріали видавці купують за кордоном за валюту, що значно здорожує книжковий бізнес.

Про це директор львівського літературного агентства «Піраміда» Василь ГУТКОВСЬКИЙ заявив тижневику "Дзеркало тижня" (№ 20 (800) від 29 травня - 4 червня 2010 р.).

«Слабка матеріальна база істотно знижує рентабельність видавничого бізнесу в Україні. Тож не дивно, що вартість книжкової продукції – висока», – зазначив він.

За словами В.ГУТКОВСЬКОГО, наразі найпростіше видання, зокрема, у Львові, коштує 10-15 грн., об’ємне, кольорове – не менше 50 грн.

Ще однією значною проблемою для вітчизняних книговидавців є податковий тягар, наголошує голова ради Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини Михайло ВАТУЛЯК. На його думку, держава має надати більше часу на реалізацію продукції і вже після цього вимагати сплати податків.

«У Великій Британії держава починає цікавитись у видавництва, як справи з реалізацією книжки, лише через чотири роки після її виходу. В Україні – вже наступного дня. Слід пам’ятати, що коли видавець вкладає власні гроші у випуск книжки, він і так заморожує значну частину коштів. Але книжка – не хліб і не масло, кошти від реалізації яких надходять уже через кілька днів. Це дорогі гроші, які повертаються довго й потроху», – пояснює він.

Окрім того, книговидання в Україні не має відповідної інфраструктури. Згідно з урядовими нормативами, зокрема, Львівщина забезпечена книгарнями лише на 12,4%.

За словами М.ВАТУЛЯКА, в Україні книжкова торгівля працює за старими технологіями. У Львові можна знайти лише чотири-п’ять справжніх книгарень, проте і їх торгові площі замалі, констатує він.