“Відьма з Портобелло” б’є рекорди з продажу

Уже третій тиждень поспіль список найпопулярніших книг у літературних супермаркетах Києва очолює новий роман Пауло Коельо “Відьма з Портобелло”, повідомила представник бразильського письменника в Україні, креативний директор Львівського форуму видавців Ірина Коваль.

У Росії книга з’явилася на прилавках тільки 3 березня, повідомляє львівська газета “Високий Замок”.

Перекладачем української версії роману став Віктор Шовкун, який змушений був працювати надзвичайно швидко – на це пішло трохи більше місяця. Перший тираж становить 19 тисяч примірників. “Над російським перекладом Олександр Богдановський працював для нашого видавництва понад чотири місяці. Якби українська версія вийшла пізніше за російську, вона продавалася б набагато гірше. Такими є реалії…”, - повідомила головний редактор видавництва “Софія” Інна Старих.

Усі перші 250 тисяч “Ведьмы с Портобелло” виготовлено на фабриці у Росії і розраховані на її ринок. На українських прилавках російський переклад, надрукований вітчизняною фабрикою, має з’явитися орієнтовно наприкінці березня, якщо до цього його не завезуть заповзятливі підприємці.

“У цю книгу, як і у всяку іншу, я вклав все найкраще, що є у мені, - сказав про “Відьму з Портобелло” Коельо. – Це роман про релігію і життєвий шлях жінки”. Його головна героїня молода жінка Афіна - “жінка ХХІІ століття, яка жила лише на межі ХХІ і дозволяла усім це бачити”. Розуміючи, що її реальність погано поєднується з реальністю інших людей, Афіна навчилася виходити за межі буденності і стала жрицею “Великої Матері”, жіночого начала Бога. За формою це спогади про головну героїню лікаря, журналіста та акторки.