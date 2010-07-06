Драч, Олійник і Ступка мають розділити відповідальність з Януковичем?

Запропонований Міністерством культури та туризму України варіант вирішення проблеми кінопрокату майже витіснить з нього українську мову.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політичний консультант, віце-президент Української PR-ліги, автор «Мовного балансу України» Олег МЕДВЕДЄВ.

«Запропонований спосіб вирішення проблеми мови кінотеатрального прокату в Україні, озвучений минулого четверга міністром культури й туризму Михайлом КУЛИНЯКОМ, представляє собою найгірший варіант для україномовного дублювання й призведе до його майже повного знищення”, – заявив О.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, «теза міністра, принаймні в тому вигляді, в якому вона була подана деякими інформаційними агенціями, про те, що проблема дубляжу фільмів повинна «віддзеркалювати стан вільного ринку в кінопрокаті», дещо шокує взагалі, оскільки стихія вільного ринку є вбивчою для культури”. “В силу історичних обставин російська мова, звичайно, є більш пристосованою для ринкової конкуренції. І коли в остаточному варіанті постанови Мінкульт та уряд віддадуть питання кінопрокату на ринковий розсуд дистриб’юторів, всі вони дублюватимуть фільми винятково або здебільшого російською мовою. Відвідуваність кінотеатрів зростала високими темпами й з українською мовою дублювання, але такі вже реалії, що російськомовна аудиторія в Україні все одно ширша”, – зазначив експерт.

Він повідомив, що “якщо зараз за підсумками 2008-2009 років кожна третя фільмокопія була випущена в прокат російською мовою звучання, і відповідно, в російськомовних громадян є можливість дивитися фільми російською мовою, то анонсовані новації АЗАРОВА-КУЛИНЯКА призведуть до того, що україномовні фільми із кінотеатрів зникнуть взагалі, і ситуація в кінопрокаті стане такою, якою вона була за урядування ЯНУКОВИЧА у 2002-2005 роках та 2006-2007 роках”. “В кінотеатрах тоді, як відомо, всі фільми демонструвалися винятково російською мовою, і Партія регіонів не вбачала в тому жодних порушень мовних прав громадян. Очевидно тому, що на думку керівників ПР права існують тільки у тих, хто говорить російською мовою», – наголосив експерт.

На думку О.МЕДВЕДЄВА, «у кінотеатральному прокаті слід зберегти status-quo. Якщо ж влада все ж таки вважає за вкрай необхідне змінити ситуацію, то вона має йти не шляхом знищення україномовного кінопрокату і його повного переходу на російську шляхом занурення у ринкову стихію, а шляхом забезпечення вибору мови фільму, що означає обов‘язкове дублювання стрічок обома мовами та паралельну трансляцію в кінотеатрах”.

На переконання експерта, “український ринок до подібної самоорганізації не здатен хоча б через те, що більшою мірою він контролюється російськими компаніями або їхніми «дочками». “Тому, за його словами, якщо всупереч Конституції та рішенням Конституційного Суду уряд хоче дозволити дублювання західних фільмів російською мовою, він повинен, як мінімум, зафіксувати не менше ніж 50%-ову квоту на демонстрацію україномовних фільмокопій в будь-якому регіоні».

О.МЕДВЕДЄВ радить урядовцям ознайомитися із позицією Віктора ЯНУКОВИЧА, зафіксованою в законі про основи зовнішньої та внутрішньої політики, в кому є норма про «забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України». М.КУЛИНЯК пропонує навпаки – витіснити її з кінопрокату”.

«Оскільки уряд в цьому питанні заряджений однозначно однобічно», О.МЕДВЕДЄВ закликає «невелику групу української україномовної інтелігенції, яка погодилася на співпрацю з ЯНУКОВИЧЕМ, винести це питання на розгляд Гуманітарної ради при Президенті й забезпечити справедливе вирішення цього питання. Воно на совісті не лише ЯНУКОВИЧА та АЗАРОВА, але й Івана ДРАЧА, Бориса ОЛІЙНИКА, Лариси СКОРИК, Богдана СТУПКИ, Дмитра СТУСА та інших, хто погодився розділити з ЯНУКОВИЧЕМ відповідальність за його гуманітарну політику».

О.МЕДВЕДЄВ також навів дані з Мовного балансу-2, який буде презентовано найближчими днями.

“За 2008-2009 роки, згідно з даними Державної служби кінематографії, для кінопрокату дубльовано та озвучено українською мовою 205 фільмів загальною кількістю копій 7185. Російською мовою звучання (з українськими субтитрами) в прокат вийшло 94 стрічки російського виробництва загальною кількістю копій 2796. Відтак, частка україномовних фільмокопій становить 71,8%, російськомовних – 27,9%, і ці дані явно суперечать твердженням про нібито суцільну українізацію кінопрокату”, - наголосив експерт.

“Щодо демонстрування фільмів на телевізійних каналах, за даними минулорічного моніторингу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, без урахування титрування, за таким показником як звучання мови, фільми, озвучені або дубльовані українською мовою становлять 45%, а фільми та телесеріали російською мовою звучання з українськими субтитрами становлять 55%”, – підкреслив О.МЕДВЕДЄВ.