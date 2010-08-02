Роми Одеської області пишуть «Книгу пам'яті»

Меморіальні акції на згадку про тисячі ромів, знищених нацистами в роки Другої світової війни, відбудуться в Одесі 1 серпня – напередодні Міжнародного дня пам`яті ромів.



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Одеського обласного ромського конгресу «Бах тало дром» Сергій ЄРМОШКІН.



Він уточнив, що головним із заходів стане «меморіальна церемонія 1 серпня о 10.00 у Прохоровському сквері Одеси біля пам`ятника ромам-жертвам нацизму - єдиного в Україні».



С.ЄРМОШКІН також продемонстрував видану напередодні Міжнародного дня пам`яті ромів історико-документальну книгу українською та ромською мовами «Білий камінь з чорної катiвнi» - «Парно бар ай кало кінно», яка зараз перекладається також російською та англійською мовами.



За його словами, ромським конгресом уже запущено єдиний у світі інтернет-портал «Kali Traš», що означає в перекладі «геноцид ромів», буквально - «чорний жах». Як зазначив лідер одеських ромів, «поки цей інтернет-ресурс доступний лише ромською мовою, але незабаром з`являться українська, російська, англійська версії, а пізніше інформація буде на більшості мов європейських країн».



На сторінках інтернет-ресурсу розміщуються оцифровані записи аудіозапису спогадів ромів та їхніх родичів, які постраждали від нацизму, можна також ознайомитися з фотоматеріалами, наданими вашингтонським меморіальним музеєм, архівними документами з румунського держархіву, що стосуються історії українських ромів, а також віршами, піснями та іншими творами, складеними ромами під час ув`язнення в концентраційному таборі Освенцим».



«Ромський конгрес також уклав договір із Державним архівом Одеської області, - повідомив співорганізатор прес-конференції - директор архіву Іван НИТОЧКО, - щоб представники національно-культурного товариства змогли за допомогою співробітників установи розшукувати й вивчати справжні документи, пов`язані з політикою геноциду щодо ромів румунської окупаційної влади в 1941-45 роках».



«Результатом цієї роботи має стати «Книга пам`яті» ромів, загиблих на території Одеської області, - сказав С.ЄРМОШКІН. - Згідно з переписом 2001 року, в Одеській області проживають понад 4 тисячі осіб ромської національності».



Довідка УНІАН. Геноцид ромів (циган) як частина політики гітлерівської Німеччини і держав-союзників Третього рейху здійснювався в 1935-1945 роках на території цих країн, а також окупованих територій. За даними останніх досліджень, кількість жертв геноциду ромів становить 150-200 тис. осіб. Зокрема, на території Польщі загинуло близько 70% ромів, Хорватії – близько 90%, колишнього СРСР - близько 50% ромів, зокрема понад 50 тис. ромів було депортовано в роки окупації з території Одеської області.



День пам`яті ромів (циган), які піддавалися геноциду, закріплено також постановою №2085-IV Верховної Ради України, прийнятою в 2004 році.

