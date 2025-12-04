Сили оборони знищили російську ДРГ, яка проникла на околиці села Доропілля неподалік Гуляйполя.

Російські загарбники поширили брехню про нібито захоплення одного з сіл біля Гуляйполя. Однак, українські військові спростували російські пропагандистські твердження. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram, російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки.

Зокрема, росіяни заявляють, що нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.

"Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності", - наголошується у повідомленні.

Як пояснили у Генштабі, суть полягає у тому, що російська диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. "На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України", - відзначається у повідомленні.

Так, під час контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено трьох загарбників, а ще двоє (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) - були знищені трохи пізніше.

Довідка УНІАН. Село Добропілля розташоване на північ від міста Гуляйполе на адмінмежі Запорізької та Дніпропетровської областей. Не слід плутати його із містом Добропілля в Донецькій області, біля якого влітку росіяни здійснили так званий Добропільский прорив.

Бої за Гуляйполе

Раніше начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентин Манько в інтерів’ю для Української правди відзначив, що російські загарбники не припиняють спроб зайти у Гуляйполе, але погода поступово змінюється, адже сходження туману дозволяє швидше виявляти окупаційні групи та знищувати їх.

Військовий оглядач Денис Попович у своєму аналізі ситуації довкола Гуляйполя відзначає, що наступ російських військ на Гуляйполе зупинено, але окупанти залишаються на підступах до міста.

