Ярослав Грицак став першим українським істориком, який отримав австрійську премію Антона Ґінделі

Премію Антона Ґінделі з культури та історії Центральної, Східної та Південної Європи сьогодні вручають Ярославові Грицаку. Дуже вдалий вибір.

Ярослав Грицак отримав престижну австрійську премію. Історик, який вивчає Україну ХІХ–ХХ століть, є також активним учасником злободенної суспільної дискусії, не лише на батьківщині, а й в масштабах Європи. Цього енергійного та космополітичного енциклопедиста треба було відзначити вже давно – пише Буркгард Бішоф в австрійській Die Presse.

Коли слухаєш Ярослава Грицака англійською, то мусиш пильнувати збіса добре. Не тому що він погано володіє мовою, а тому що говорить мов автомат швидко. Йому пригадується на задану тему так багато, що він хоче негайно все це висловити. Адже хто багато знає (а Грицак знає силу-силенну всього) – тому кортить поділитися з іншими.

Грицак, без сумніву, належить до найцікавіших істориків України, і його темою є вітчизняна історія ХІХ–ХХ століть. А це чиста драматургія. Бо, мабуть, ні одна інша європейська країна не пережила в два попередні століття такої динамічної історії, як Україна. Тим паче її західна частина – звідки родом Грицак, – можливо, найщедріше на субконтиненті полита кров’ю невинних, що були перемелені різноманітними диктатурами.

Причому він такий, що бачить значно далі свого українського носа, стежить за тим, що дослідили в історії України іноземні науковці, й аналізує вкупі знання з різних перспектив. Грицак і сам викладав в елітних університетах США – Гарварді та Колумбії, вже 14 років є гостьовим професором у будапештському Центральноєвропейському університеті. Вдома він з 2006-го професорує в Українському католицькому університеті у Львові.

Грицак також інтенсивно вивчає історію австрійської Галичини, «богадільні» Австро-Угорської монархії. Не дивно, що він час від часу приїздить до Відня проводити дослідження або на наукові конференції; рік тому, наприклад, він працював в Інституті вивчення людини. Тому це навіть трохи запізніле відзначення 50-річного вченого. Премію Антона Ґінделі з культури та історії Центральної, Східної та Південної Європи – 2010 йому вручають сьогодні.

Коли Грицак виголошуватиме на церемонії вручення в Австрійській академії наук промову про останні тенденції в українській історичній політиці, то будьте певні – ви не почуєте піднесеної святкової лекції з історії. Він і на батьківщині сміливо й відкрито вступає в суспільну дискусію, відстоюючи ліберально-західні позиції. Так само сміливо, як і наполегливо він вимагає від ЄС зняття бар’єрів для українських студентів.

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