Українські фанати зустріли Scorpions короваєм і булавою

Учора, 2 листопада, в Києві у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) з прощальним концертом виступив легендарний рок-гурт Scorpions.

Увечері у вівторок до Києва прилетіли гітарист Маттіас Джабс, барабанщик Джеймс Коттак, а також вокаліст Клаус Майне і бас-гітарист Павел Мачивода. Ще один гітарист Рудольф Шенкер прибув в Україну на кілька годин раніше. Музиканти пробудуть в Україні п`ять днів. Крім Києва, вони дадуть концерт в Одесі (4 листопада).

Як повідомляє газета Сегодня, фанати з різних міст України піднесли рокерам коровай з написом Scorpions-Київ-2010, який ті кусати не стали, але із задоволенням забрали в готель. А ще кожному дісталося по булаві і фальшивих 100 гривень. Фанати також подарували музикантам солом`яне опудало, що сидить на підкові.

Напередодні концерту Scorpions відвідали один зі столичних бутиків.

"Після саундчеку ми заїхали в один з ваших магазинів і купили собі там труси і шкарпетки!" - зізналися музиканти, додавши, що якістю покупок залишилися задоволені.

Також напередодні концерту Scorpions дали прес-конференцію, під час якої вокаліст групи Клаус Майне засипав компліментами Київ, його архітектуру, історичні пам`ятки і похвалився, що "бачив маленьку книжечку з маленькою трояндочкою", маючи на увазі свої відвідини музею мініатюри в Києво-Печерській Лаврі , повідомляє Інтерфакс-Україна.

Музиканти висловили жаль щодо того, що у них недостатньо часу для того, щоб відчути все культурне багатство України.

"Я задоволений прийомом. Українські фани - найкращі фани в світі! У нас буде чудове грандіозне шоу!", - запевнив вокаліст Scorpions.

Концерт Scorpions у МВЦ почався о 19:00, проте зала центру, що вміщує до 16 тисяч осіб, під час виступу майже наполовину була порожньою, повідомляє ТСН.

Станом на 20:00 у продажу було близько 7 000 квитків по 790 грн. Максимальна вартість квитків досягла 4990 грн.

Тим часом Міжнародний виставковий центр підготувався до виступу Scorpions ґрунтовно: біля будівлі за порядком стежили 1 000 охоронців, було відкрито 20 входів, працювало 12 барів, три медпункти, чотири туалети.

Незважаючи на те, що на концерт прийшло не так багато фанатів, як очікувалося, ті, які не пошкодували ні грошей, ні часу, всіляко намагалися виявити любов і повагу до знаменитого гурту своїми вигуками та співом улюблених пісень.

Після концерту музиканти вирушили на вечірку в один з клубів Києва.

Гурт Scorpions виступив у Києві в рамках світового прощального туру Get your sting and blackout, який триватиме кілька років.

У січні 2010 року Scorpions заявили про завершення своєї кар`єри, 18 березня відбувся реліз останнього альбому гурту Sting In The Tail.

Гурт Scorpions засновано в 1965 році в Ганновері. За свою кар`єру він випустив понад десяток платинових і золотих дисків, продавши більш ніж 75 мільйонів альбомів у всьому світі.

Журнал Rolling Stone визнав гурт Героями хеві-метал, на розігріві у колективу свого часу грали Bon Jovi, Metallica, Iron Maiden, Def Leppard і Europe, а концерт Scorpions в Ріо-де-Жанейро в 1985 році зібрав більш ніж півмільйона глядачів.

Корреспондент