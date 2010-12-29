У МЗС Росії наголосили на важливості української бібліотеки в Москві

У Міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли докласти всіх можливих зусиль для відновлення роботи Бібліотеки української літератури у Москві.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це заявив статс-секретар – заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій КАРАСІН під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Російській Федерації Володимиром ЄЛЬЧЕНКОМ.

Г.КАРАСІН запевнив, що МЗС РФ вживатиме всіх можливих зусиль для того, щоб Бібліотека української літератури якнайшвидше відновила свою повноцінну роботу, як важливий центр задоволення культурно-освітніх потреб етнічних українців, що проживають в Москві та інших регіонах Росії.

У свою чергу, як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у Посольстві України в Росії, особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням розвитку двостороннього співробітництва в культурно-гуманітарній сфері з метою створення додаткових можливостей для ознайомлення громадян обох держав з кращими надбаннями української та російської культури.

«У цьому контексті російською стороною було підкреслено важливу роль Бібліотеки української літератури міста Москви у поширенні серед російської громадськості знань про сучасний розвиток України, історію, літературу, мову та традиції українського народу», - зазначається у повідомленні посольства.

За результатами зустрічі домовлено посилити взаємодію з метою підтримки діяльності цього закладу культури та забезпечення його подальшого безперешкодного функціонування.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив з Бібліотеки української літератури у Москві понад 50 книжок для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, у яких було виявлене це слово. Це, зокрема, книжки про митрополита Андрія Шептицького, про ОУН-УПА, про діяльність руху «Пора», а також примірники газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». У список також потрапило видання «Національна безпека України» тощо.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня у бібліотеці пройшов другий обшук, внаслідок якого були вилучені жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.