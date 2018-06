Оприлюднені номінанти на Оскар

У Беверлі-Хіллз у вівторок, 25 січня, оголосили короткий список номінантів на найпрестижнішу нагороду світу кіно — Оскар.

Лідером за кількістю номінацій стала британська історична драма Король говорить! (The King`s Speech), що претендує на 12 золотих статуеток.

У головній номінації — Найкращий фільм року — представлений фільм Дітки в порядку американського режисера Лізи Холоденко, дід котрої — виходець з України.

За Оскар в головній номінації Найкращий фільм року претендують десять картин: Чорний лебідь (Black Swan), Боєць (The Fighter), Початок (Inception), Дітки в порядку (The Kids Are All Right), Король говорить! (The King`s Speech), 127 годин (127 Hours), Соціальна мережа (The Social Network), Історія іграшок-3 (Toy Story 3), Залізна хватка (True Grit) та Зимові кістки (Winter`s Bone).

На нагороду в номінації Найкращий режисер претендують: Даррен Аронофскі (Чорний лебідь), Девід О. Расселл (Боєць), Том Хупер (Король говорить!), Девід Фінчер (Соціальна мережа) і брати Коени (Залізна хватка).

На звання Найкраща чоловіча роль претендують: Хав`єр Бардем (Бьютіфул), Джеф Бріджес (Залізна хватка), Джессі Айзенберг (Соціальна мережа), Колін Ферт (Король говорить!) і Джеймс Франко (127 годин).

На нагороду в номінації Найкраща жіноча роль претендують: Аннет Бенінг (Дітки в порядку), Ніколь Кідман (Кроляча нора), Дженніфер Лоуренс (Зимові кістки), Наталі Портман (Чорний лебідь) і Мішель Вільямс (Синій Валентин).

Нагадаємо, що новий оскарівський сезон офіційно відкрили 27 грудня 2010 року, коли Американська кіноакадемія розіслала всім своїм членам бюлетені для голосування за номінантів на кінопремію Оскар.

2 лютого 2011 року почнеться другий, заключний етап голосування, покликаний визначити лауреатів Оскара. Заповнені кіноакадеміками бюлетені мають опинитися в розпорядженні PriceWaterhouseCoopers 22 лютого не пізніше 17:00 за часом Тихоокеанського узбережжя США (23 лютого, 03:00 за Києвом).

Картки з іменами лауреатів Оскара вкладаються у заповітні конверти, що будуть роздруковані на сцені театру Kodak в Лос-Анджелесі 27 лютого 2011 року під час вісімдесят третьої за рахунком церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтва.



Корреспондент.net