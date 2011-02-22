Слідство проти української бібліотеки в Москві триває

Російські слідчі обіцяють протягом тижня повернути Бібліотеці української літератури в Москві вилучені жорсткі диски і сервер.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Росії повідомила директор бібліотеки Наталія ШАРІНА.

«Слідство триває. Я в п`ятницю була на допиті – писала пояснення, сьогодні теж одна співробітниця була у слідчого», - сказав Н.ШАРІНА, додавши, що на сьогодні всі працівники бібліотеки побували на допитах і дали відповідні пояснення.

«Слідча робота, розслідування кримінальної справи (за фактом розповсюдження екстремістської літератури) йде саме по собі, а бібліотека працює за своїм планом», - зазначила директор.

При цьому вона повідомила, що працівників бібліотеки більше за все хвилює відсутність жорстких дисків і сервера, через що не працює сайт установи, також в бібліотеці немає доступу до інтернету.

«Ми працюємо. Але для світу – для України, для Італії, для Канади, для регіональних організацій Росії ми, по суті, що називається, мертві. Якщо ви зайдете в інтернет, Ви не зможете відкрити наш сайт. Через це багато хто думає, що бібліотека не працює», - сказала Н.ШАРІНА.

«Слідчі сказали мені, що протягом 10-14 днів сервери повернуть, вони називають навіть менший термін – тиждень», - додала вона.

Відповідаючи на запитання, коли може бути закрита кримінальна справа, Н.ШАРІНА сказала: «Із цього приводу вони нічого не говорять».

Вона також зазначила, що вилучена література – близько 50 видань - також залишається у слідчих, але це не заважає роботі бібліотеки, оскільки багато з тих книг читачі взагалі не брали, а деякі видання останній раз запитували в 2002 році.

Н.ШАРІНА підкреслила, що для читача, який приходить зараз у бібліотеку, нічого не змінилося: повернули читацькі формуляри, і туди записуються видані книги, а електронна база даних не ведеться. «На читачах це ніяк не позначається. Електронна база – це для нас. Ми ж у ХХІ столітті працюємо», - сказала вона.

Крім того, директор повідомила, що затримка з надходженням у бібліотеку періодичних видань не має відношення до даної ситуації. За її словами, впродовж декількох останніх років постачальником періодики до установи була організація «Українці Москви», але за новими правилами для закупівлі періодичних видань повинен проводитися відкритий тендер. «Коли ми вийшли на тендер, перемогла не організація «Українці Москви», а організація «Артос-гал», яка зобов`язалася поставляти цю літературу дешевше», - зазначила Н.ШАРІНА. За її словами, ця організація почала затримувати постачання періодики, але її керівництво обіцяло виправити ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого міністр закордонних справ України К.ГРИЩЕНКО у Верховній Раді під час Години запитань до уряду заявив, що ситуація навколо Бібліотеки української літератури в Москві повністю врегульована. За його словами, бібліотека працює в своєму штатному режимі.

20 лютого Об`єднання українців Росії спростувало слова К.ГРИЩЕНКА про нормалізацію роботи Бібліотеки української літератури Москви.

Зокрема, в ОУР підкреслювали, що з бібліотеки вилучені сервер, вінчестери комп`ютерів, книги, періодика, бібліотека відключена від Інтернету, співробітники й читачі не можуть користуватися сучасними інформаційними технологіями, міліція продовжує допитувати співробітників бібліотеки, колектив і читачі перебувають у постійній напрузі. Крім того, зірвано процес отримання читачами періодичних видань України, що може призвести до повного припинення розповсюдження української періодики в Росії, заявляли в ОУР.