7 березня в історії

321 рік — за указом римського імператора Константина неділю оголошено вихідним днем.

1530 року Папа Римський відмовив англійському королю Генріху VIII в праві на розлучення з дружиною, що підштовхнуло короля до створення англіканської церкви.

Англіканська церква — християнська протестантська церква, заснована в 1534 Генріхом VIII унаслідок Реформації. Ця церква є державною в Англії. Нині церква оформилась в течію, майже ідентичну лютеранству, але відкидає лютеранське розуміння євхаристії та пастирського служіння. Усі англіканські Церкви світу становлять Англіканську Спільноту, до неї, зокрема, відноситься єпископальна церква (США). Найважливіші питання церковного життя підлягають розглядові в парламенті; вища церковна ієрархія має тісні зв`язки з фінансовими колами і земельною аристократією Англії; їй надано різні привілеї аж до членства в палаті лордів.

У 1876 році 29-річний американський винахідник Александр Грехем Белл отримав патент на телефон.

Право на цей винахід неодноразово оскаржувалося іншими винахідниками, проте судові рішення неодмінно виносились на користь Белла.

1933-го американець Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру "Монополія".

Гравці змагаються за надбання економічних переваг шляхом визначеної правилами гри економічної активності, включаючи купівлю, аренду та торгівлю власністю за використанням "грашкових" грошей. Гравці мають здійснювати ходи по черзі, кидаючи гральні кістки. Мета гри — довести до банкрутства всіх інших гравців. Гра названа на честь економічної концепції монополії, тобто тотальне домінування однієї компанії на ринку певної продукції.

У 1954-му — дебютанти світового чемпіонату з хокею - хокеїсти СРСР - розгромили канадців з рахунком 7:2 і стали чемпіонами світу.

1987 рік — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, "залізний" Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу з боксу серед професіоналів-важковиків за версією World Boxing Council (WBC).

В 1992 році були зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.

7 березня народилися:

У 1765 році — Жозеф Нісефор Н`єпс, французький винахідник.

Один з творців фотографічного процесу: у 1820- ті роки винайшов спосіб фіксування зображення за допомогою світлочутливого асфальтного лаку (геліографія).

1924 року народився Кобо Абе, видатний японський письменник.

Один з лідерів японського повоєнного авангарду в мистецтві. Основна тема творчості - пошук людиною власної ідентичності в сучасному світі. За романів "Жінка в пісках", "Чуже обличчя" і "Спалена карта" в 1960-х роках режисером Хіросі Тесігахара були зняті кінофільми.

1932 рік — Володимир Дахно, український кінорежисер і художник-аніматор.

Спершу працював за фахом у Творчому об`єднанні художньої мультиплікації студії "Київнаукфільм" як художник-мультиплікатор, а згодом як режисер. Створив 23 стрічки, зокрема — серію "Козаки" і не менш знамениту екранізацію "Енеїди" (1991 року).

1960-го народився Іван Лендл, американський тенісист чеського походження; переможець Australian Open, French Open, U.S. Open

ТСН