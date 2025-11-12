Рівненська АЕС станом на 12 листопада не змогла відновити можливість повноцінно видавати електроенергію в енергосистему України.

На Рівненській АЕС напрацьовано плани та сценарії відновлення генерації після вимушеного припинення електропостачання внаслідок ворожої атаки. Про це на брифінгу заявив директор РАЕС Тарас Ткач, відповідаючи на запитання УНІАН.

"Аварійна готовність передбачає розробку планів та сценаріїв, за якими ми будемо відновлювати можливість генерувати електроенергію. Вони в нас були ще до повномасштабного вторгнення, але не передбачали за вихідну подію ракетно-дронові атаки", - зазначив Ткач.

За його словами, персонал станції, який керує енергоблоком, проходить регулярні тренування на тренажері, на якому симулюються події, що відбуваються в реальному енергоблоці під час надзвичайної ситуації.

Відео дня

"Туди закладаються сценарії, пов’язані з втратою джерел зовнішнього електропостачання, з втратою можливості видачі потужності (в енергосистему, - УНІАН) та процесами, які через це можуть відбуватися в енергоблоці", - зазначив Ткач.

Він додав, що у напрацюванні планів допомагають міжнародні партнери, зокрема уряд США. Директор сказав:

"У нас була велика нарада, в якій брали участь американська сторона, гідротеплова генерація, АЕС, "Укренерго", де розглядали усі можливі сценарії, включаючи блекаути та поділ енергосистеми на частини і те, як ми будемо розвантажувати енергоблоки та піднімати енергосистему (в разі позаштатної ситуації, - УНІАН). Сподіваюсь, що цього не відбудеться, але ми готуємося, проробляємо сценарії".

На запитання, скільки часу потрібно для того, аби відновити роботу блоку АЕС після припинення роботи, Ткач зауважив, що бувають різні обставини. Після завершення планового ремонту роботу блоку можна відновити за години, але якщо реактор було зупинено аварійно - наприклад, внаслідок атаки РФ - то для відновлення може знадобитися доба і більше.

"Якщо ми зупинили реактор з застосуванням аварійного захисту, то в нас є певні процедури щодо відновлення його та виведення на мінімально контрольований рівень потужності. Тоді це (повноцінне відновлення роботи блоку, - УНІАН) буде займати орієнтовно добу. Якщо ж ми втратили зовнішнє живлення станції і були змушені розхолодити наші реактори - це ще більше часу… Тому критично важливо зберігати постійно зовнішнє енергопостачання", - підсумував керівник станції.

Він також додав, що Рівненська АЕС станом на 12 листопада не змогла відновити можливість повноцінно видавати електроенергію в енергосистему України.

Атаки РФ на українську енергетику

З початку осені ворог активізував атаки на енергосистему нашої держави. В ніч на 11 листопада окупаційні війська РФ завдали масованого удару по Одещині за допомогою БПЛА, що призвело до пожеж на кількох енергооб’єктах. Також було пошкоджене залізничне депо.

Через ворожі атаки енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень, зокрема і населення.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев очікує, що найближчими тижнями обсяг відключень може скоротитися до двох черг за умови відсутності нових обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: