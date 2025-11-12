Вартість будівництва другого рівня захисту буде співставна з вартістю аналогічних об’єктів "Укренерго".

На Рівненський атомній електростанції (РАЕС) будується другий рівень захисту її ключових об’єктів, який здатний витримати пряме влучання дронів, а вартість проєкту співставна з вартістю схожих об’єктів НЕК "Укренерго".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповіли генеральний директор станції Тарас Ткач та заступник генерального директора станції з капітального будівництва Сергій Куроєдов.

За словами Ткача, всі ключові об’єкти станції вже були захищені першим рівнем захисту. Він додав, що завершується робота з облаштування другого рівня захисту на одному з зазначених об’єктів.

"Зараз ми робимо другий рівень. На одному з об’єктів захист змонтований та введений в роботу. Завершуються роботи по облаштуванню додаткового рівня захисту (проти дронів, - УНІАН)", - зазначив генеральний директор станції, додавши, що проблем з антидроновими сітками не буде.

Він зазначив, що на іншому ключовому об’єкті станції тривають активні роботи з розбудови другого рівня захисту. Роботи на ньому планується завершити орієнтовно у 2026 році.

Ткач під час спілкування з журналістами сказав, що другий рівень захисту за подібним проєктом будується на Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС.

Зі свого боку заступник генерального директора Рівненської АЕС з капітального будівництва Сергій Куроєдов розповів, що рівень захисту ключових об’єктів РАЕС, який будується, повністю відповідає стандартам другого рівня захисту (антидронового).

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру

Як повідомляв УНІАН, з початку осені РФ активізувала атаки на українську енергетику. В ніч на 30 жовтня РФ втретє з початку жовтня масовано атакувала ракетами та дронами об’єкти енергетики. В результаті ударів зафіксовані руйнування, а також є постраждалі.

10 листопада РФ вчергове атакувала українську енергетику, що призвело до пошкодження низки енергооб’єктів.

Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко переконаний, що тактика ударів ворога по українській енергосистемі змінилася. За його словами РФ прагне довести її до непридатного стану.

