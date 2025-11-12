Раніше обленерго повідомило, що компанія втратила можливість отримувати електроенергію з енергосистеми України.

На Полтавщині в день чергового масованого російського обстрілу виникли форс-мажорні обставини в електропостачанні. Про це повідомляє Полтаваобленерго.

Спочатку енергетики повідомили, що компанія втратила можливість отримувати електроенергію з енергосистеми України п'ять днів тому - близько 5-ї години ранку 8 листопада. Саме в цей день ворог масовано атакував трансформаторні підстанції та об’єкти генерації в Україні.

"АТ "Полтаваобленерго" повідомляє про виникнення форс-мажорних обставин 08.11.2025 року (близько 5 години ранку) у зв’язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами. Через дані обставини у Товариства стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи", - йшлося у повідомленні.

У компанії додали, що через ці обставини обленерго тимчасово не мало можливості постачати електроенергію, зокрема й населенню.

Пізніше у "Полтаваобленерго" уточнили, що некоректно подали інформацію - за оновленими даними, регіон отримує живлення як магістральною мережею НЕК "Укренерго", так і з розподільчих мереж сусідніх ліцензіатів (обленерго суміжних областей).

"Форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки 8 листопада, справді тимчасово спричиняли труднощі з належним енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області. Зокрема, найскладнішою була ситуація у м. Кременчук. Завдяки невідкладним аварійно-відновлювальним роботам – ця проблема була оперативно вирішена", - уточнили там.

В компанії підкреслили, що станом на сьогодні, всі абоненти АТ "Полтаваобленерго" мають змогу отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми України.

Відключення світла в Україні

Через масовані атаки РФ енергетики змушені запроваджувати графіки погодинних та екстрених відключень світла.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук, яка 12 листопада написала заяву про відставку, заявила, що енергетики працюють над мінімізацією обмежень, але найближчим часом на покращення розраховувати не варто.

