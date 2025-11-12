Вже певний час США розсилають союзникам пропозиції безкоштовно забрати стару військову техніку.

Найближчими місяцями Пентагон планує розпочати поставки зацікавленим союзникам виведеної з експлуатації військової техніки. Причому у великій кількості. Однак Україні зарано радіти, пише військово-аналітичний портал Defense Express.

У США вже давно існує механізм Excess Defense Articles, що передбачає безкоштовну передачу союзникам списаного американського озброєння.

Наприкінці жовтня грецьке видання Pentapostagma писало, що США почали розсилати дружнім країнам список обладнання, яке вони за бажання можуть забрати на "барахолці" Пентагона. Зокрема йдеться про неназвану кількість самохідних гармат M109A5 та A6 Paladin, танків Abrams, БМП Bradley, ударних вертольотів AH-64 Apache, а також транспортних Black Hawk, бронеавтомобілів HMMWV та іншого оснащення.

Для американців роздача списаної техніки – це спосіб заощадити на її утилізації, для союзників США – отримати непогану, хоч і стару зброю, коли на купівлю нової немає коштів. Але попри те, що США віддають техніку безкоштовно, для отримувача це все одно коштуватиме грошей, і не аби яких.

Нюанс, про який треба знати

Країні-отримувачу доведеться оплатити ремонт і модернізацію цього озброєння, адже йдеться про списані і майже завжди несправні машини. До того ж майже завжди такі роботи дозволено проводити лише на американських підприємствах. Та й транспортування потім цього озброєння через океан теж вимагатиме грошей.

За таких обставин особливого ажіотажу подібні роздачі від Пентагону у союзників не викликають. Торік Греція відмовилася від пропозиція забрати півтори сотні старих Bradley, коли з’ясувалося, що їхній ремонт і модернізація коштуватимуть в середньому по 8 млн євро за одиницю, тоді як зовсім новенькі шведські БМП CV90 можна придбати за 11-12 млн євро.

"Саме тому такий розпродаж не має викликати в Україні сліпого захвату й бажання "підписатися" на абсолютно все. І фактично кожна позиція має пройти відповідний аналіз ефективності витрат", – зауважують в Defense Express.

