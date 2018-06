Леді Гага встановила черговий рекорд

Леді Гага стала першим в історії музикантом, сингли якого були куплені в цифровому форматі більше 20 мільйонів разів.

Дискографія виконавиці при цьому включає всього дев`ять синглів. Першою з них стала композиція "Just Dance", що вийшла в квітні 2008 року. Композиція зуміла піднятися до перших рядків чартів у США, Великобританії, Канаді, Австралії та деяких інших країнах.

Останнім на сьогоднішній день синглом Леді Гаги є пісня "Born This Way", що вийшла в лютому 2011 року. Це перша представлена публіці композиція з наступного студійного альбому співачки. Пластинка також називатиметься "Born This Way".

"Сьогодні закінчую роботу над альбомом. Я вкрай горда цим записом", – написала співачка в своєму блозі на Twitter 19 березня. Диск "Born This Way" повинен поступити в продаж 23 травня 2011 року.

Lenta.ru