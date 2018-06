25 червня в історії

У 1630 році губернатор Уїнтроп уперше в історії США застосував виделку для їжі.

1783 рік — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню (через два роки він разом із військовим інженером Жаном Меньє синтезував воду з цих елементів).

1946 року СРСР вступив у Міжнародну футбольну федерацію (ФІФА).

ФІФА —Міжнародна федерація футболу — міжнародний керівний орган футболу і найбільша спортивна організація світу. FIFA відповідальна за організацію і управління найголовнішими міжнародними футбольними змаганнями, зокрема найкраще відомий — чемпіонат світу з футболу. Штаб-квартира FIFA знаходиться в Швейцарії у місті Цюріх, її президентом на даний момент є швейцарець Йозеф Блаттер.

В 1967-му відбувся перший показ телепередачі у прямому ефірі у світовому масштабі.

Програма "Наш світ" передавалося у 24 країни на п`яти континентах, і 400 мільйонів телеглядачів дивилися виступ групи "Бітлз", яка вперше виконала пісню All You Need is Love.

В 1969 році була утворена російська група "Машина времени".

"Машина" стала одним з піонерів рок-музики в Радянському Союзі й здобула всенародну популярність у 1980-х роках. Особливістю музики є глибокі та алегоричні тексти Андрія Макаревича і Олександра Кутікова.

У 1969 році американський професійний тенісист Річард "Панчо" Гонзалес у віці 41 рік провів найтриваліший матч в історії Уїмблдону, перемігши Чарлі Пасареллу після 5 годин 12 хвилин боротьби.

Народилися:

1947 року — Василь Кремень, український державний і політичний діяч.

Міністр освіти та науки України в 1999-2005 роках, тривалий час був заступником голови СДПУ(о), зараз — голова Академії педагогічних наук.

У 1961році народився Тимур Бекмамбетов, казахський і російський кінорежисер.

Серед його робіт — рекламні ролики для банку "Імперіал", фільми "Нічна варта", "Денна варта", "Іронія долі. Продовження", "Особливо небезпечний" з Анджеліною Джолі в головній жіночій ролі.

25 червня 1963 року народився Джордж Майкл (Георгіос Панайоту), англійський поп-співак грецького походження, композитор. дворазовий володар "Греммі".

