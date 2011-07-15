На УТ-1 "урізали" українську мову заради молдовської

Перший національний телеканал планує транслювати програмами мовами національностей, які проживають в Україні.

Про це заявив гендиректор Національної телекомпанії України Єгор Бенкендорф в інтерв`ю "Україні молодій".

"Ми зменшили квоту української мови до 75 відсотків не для того, щоб у нас було 25 відсотків російської. Ми плануємо транслювати програми (не у прайм–тайм) мовами національностей, які проживають в Україні: молдаван, поляків, інших", - сказав він.

Крім того, коментуючи заяви про маніпуляції у програмі "Шустер Live", Бенкендорф заявив: "Я вважаю, коли і діюча влада, й опозиція кажуть, що її мало у програмах, то це свідчення однакового доступу до ефіру й одних, й інших".

"І якщо програму з опозиціонеркою Тимошенко показують у прямому ефірі, а потім у повторі - це ознака того, що цензури на каналі немає. Мені здається, що все те, що показують зараз, навряд чи могли б показувати на Першому національному навіть за попередньої влади", - зазначив він.

"В одному з рейтингів ворогів преси мене навіть поставили на 18–те місце у списку з 25 осіб - за те, що я скоротив на НТКУ близько 200 працівників. А перед тим журналісти обурювалися з приводу того, що штат телекомпанії роздутий", - заявив Бенкендорф.

Крім того, гендиректор НТКУ сказав: "Один із останніх прикладів того, що ми подаємо всю інформацію, - побиття дівчини регіоналом Ландiком–молодшим: незважаючи на партійну приналежність і батька, і сина, ми розповідаємо про інцидент iз першого дня".

На питання, чи телефонують йому з адміністрації президента з проханнями щось поставити чи притримати інформацію, Бенкендорф відповів: "Спочатку було багато дзвінків від тих, хто намагався керувати".

"У період скорочення штату багато хто просив не звільняти своїх. Але вказівок стосовно того, щоб поставити чи зняти якусь інформацію, - такого не було", - додав він.

Українська правда