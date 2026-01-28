Долар продовжує падіння: НБУ визначив офіційний курс валют на 29 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,23 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 29 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,77 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 19 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,23 гривні за один євро. Таким чином, євро лишився на позначці історичного максимуму другий день поспіль.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,74/42,77 грн/дол., а євро - 51,23/51,25 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 28 січня подешевшав на 18 копійок і становив 43,10 гривні за долар, а курс євро зріс одразу на 40 копійок і становив 51,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,50 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

28 січня долар опустився до чотирирічного мінімуму після того, як президент Дональд Трамп відмахнувся від його нещодавнього ослаблення. Це сприяло збільшенню продажів долара та підвищенню курсів інших валют, зокрема євро вперше з червня 2021 року піднявся вище рівня в 1,2 долара.

