Росіяни лізтимуть на Запоріжжя: військовий розповів, яке місто намагатимуться взяти

Зі Степногірська росіяни активізувалися в напрямку Лук'янівського, а звідти зможуть рухатися у напрямку кількох населених пунктів.

Малоймовірно, що росіяни підуть на Запоріжжя, оскільки на даний час у них немає ресурсів для того, щоб почати битву за велике урбанізоване місто.

Про це сказав командир 1 ОШП Дмитро Філатов з позивним "Перун", передає Громадське. "Вони будуть повільно лізти на Запоріжжя, але спочатку підуть на Оріхів", - вважає він.

За його словами, відбивати й надалі Гуляйполе недоцільно, оскільки лише невеличка частина його в сірій зоні.

"Зараз противник увів свіжу 127 дивізію, яка наростила наступальні дії. Відповідно, іти на противагу не є доречним. Противник зазнає суттєвих втрат. Ми поступово вибудовуємо бойовий порядок і навчаємо підрозділи ведення загальновійськового бою. Відповідно, командир 17 корпусу вживає заходів щодо кадрових змін, будівництва нових рубежів, перегрупування всередині свого корпусу", - зазначає Філатов.

"Перун" зазначив, що головнокомандувач і Генеральний штаб ухвалили рішення перегрупувати Сили оборони саме на напрямок Гуляйполя, на фланг від Оріхова, а не на Степногірськ. "Тому що захід із цього флангу точно більш загрозливий, ніж захід із того. Ми бачимо, що там є водна перешкода (Каховське водосховище)", - додав він.

При цьому військовий зазначив, що це ділянка місцевості, яка не має достатнього покриття ґрунтів для стрімкого просування. "Ну зайдуть вони в населені пункти вздовж берега. Які дії можна провести в такому разі? Два штурмових полки закриють це питання. Незалежно від концентрації, якщо не буде великої ділянки інфільтрації, то за півтора-два місяці повністю зупинимо просування", - пояснив "Перун".

В матеріалі сказано, що військові описують й інший сценарій, де 5 і 58 армії РФ підуть назустріч одна одній, аби взяти в кільце Оріхів. Зазначається, що якщо росіяни підуть на Комишуваху (село посередині дороги між Запоріжжям й Оріховим), то обріжуть основну логістичну трасу, котра сьогодні повністю під контролем Сил оборони.

У свою чергу заступник командира батальйону безпілотних систем Sons of Khors у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді з позивним "Ганс" зазначив, що противник намагатиметься спочатку захопити Оріхів. За його словами, про це може свідчити його просування в напрямку траси Запоріжжя-Оріхів.

"Зі Степногірська росіяни активізувалися в напрямку Лук'янівського, звідки можуть рухатися на Комишуваху, та в Щербаках, що за 13 км від Оріхова. Однак навряд чи це станеться швидко, адже з Гуляйполя до Оріхова росіянам потрібно подолати 30 км", - сказав він.

При цьому він зазначив, що ситуація в Степногірську досить складна, але без різких змін на користь противника. "Основна мета росіян там - це не стільки швидке захоплення, як виснаження наших сил", - пояснює він.

На запитання, чи будуть FPV-дрони діставати з Степногірська до Запоріжжя, "Ганс" відповів, що, найімовірніше, так, хоч і не дуже інтенсивно.

Ситуація навколо Запоріжжя

Як повідомляв УНІАН, вранці 28 січня Росія обстріляла житлові квартали міста Запоріжжя з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначає, що це вже не перший такий випадок за час війни. А от завдавати ударів по місту зі ствольної артилерії ворог, як і раніше, наразі не в змозі.

Він зокрема зауважив, що дальність стрільби "Торнадо-С" складає понад 80 км (насправді аж до 120 км деякими снарядами – УНІАН), тож обстрілювати місто цією системою ворог мав змогу протягом усього часу повномасштабної війни.

