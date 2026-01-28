Повстання машин на фронті: роботи ЗСУ зараз ефективніші навіть за аналоги США, - Forbes

Україна стала світовим лідером у виробництві та бойовому застосуванні роботизованих систем.

Зовсім недавно стався випадок, коли один наземний робот взяв у полон трьох російських окупантів. Ці кадри стали не просто "черговим епізодом війни", а символом нової технологічної реальності. Озброєні роботи, або UGV (Uncrewed Ground Vehicles), перестали бути екзотикою.

Як зазначає Джеймстаунський фонд, Україна сьогодні є абсолютним світовим лідером у їх створенні та бойовому застосуванні. Роботи вже незамінні для підвезення припасів на передову та евакуації поранених в Україні. Цього року їх все частіше використовуватимуть для вогневої підтримки, беручи участь у прямих боях як в наступальних, так і в оборонних операціях із застосуванням великокаліберних кулеметів та іншого озброєння, пише Forbes.

Український феномен - швидкість і масштаб

Повідомляється, що прогрес України в цій сфері вражає. Якщо на початку вторгнення використовувалися поодинокі закордонні зразки, то сьогодні 99% наземних дронів – українського виробництва.

Масштабування. Від сотень одиниць у 2024 році виробництво зросло до планових 15 000 у 2025. Цього року очікується випуск понад 20 000 роботів.

Секрет такого успіху – в унікальній екосистемі. Інженери працюють у прямій зв'язці з військовими. Цикл "бойове застосування – відгук – модернізація" займає не роки, а тижні, відзначають журналісти. Це дозволяє створювати машини, ідеально заточені під конкретні завдання: від підвезення боєприпасів до штурмових дій.

Давид проти Голіафа – ефективність проти бюрократії

Порівняння українського підходу з американським наочно демонструє прірву в ефективності. США з їх величезними бюджетами намагаються створити бойових роботів з 1980-х років. Однак програми буксують: останній проект армії США був згорнутий минулого літа через ціну – прототипи коштували майже $3 млн за штуку.

Україна пішла іншим шляхом. Замість "золотих" технологій – доступність і масовість. Українські роботи збираються з комерційних компонентів. Вартість варіюється від $5 000 до $30 000 (наприклад, турель DevDroid).

Результат: те, що Пентагон тільки планує ("робот, який бореться пліч-о-пліч з піхотою"), ЗСУ вже масово застосовують на полі бою.

Нова тактика - роботи тримають оборону

ЗМІ пишуть, що головне досягнення цього прогресу - збереження людських життів. Роботи беруть на себе найризикованіші завдання. Показовий приклад: в грудні 3-я штурмова бригада повідомила, що робот DevDroid з кулеметом 12,7 мм самотужки утримував позицію проти російських військ протягом 45 днів. Машина керувалася дистанційно, повертаючись тільки на перезарядку. Підсумок: позиція утримана, втрат серед українських бійців – нуль.

Психологічний перелом

Технологічна перевага змінює і психологію ворога. Здача в полон роботу – логічний крок. Боротися з противником, який не відчуває болю, не знає страху і якого (на відміну від людини) "не шкода", – деморалізуючий фактор. До того ж, робот-"конвоїр" виключає ризик "хибної здачі", коли противник намагається атакувати в останній момент. Оператор перебуває в безпеці і не повинен приймати миттєвих рішень під дулом автомата.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ і Бундесвер стануть першими арміями світу, де солдатів годуватимуть роботи.

