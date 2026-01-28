Через атаки РФ 'Укрзалізниця' вводить нові обмеження: що зміниться для пасажирів

В УЗ попереджають про можливі позапланові зупинки поїздів, де зафіксована підвищена ворожа активність.

Через посилення російських обстрілів по залізничній інфраструктурі "Укрзалізниця" запроваджує додаткові безпекові обмеження, щоб зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що тимчасово обмежується низка сполучень, зокрема на Харківщині. Автобусні перевізники організують стикувальні рейси до пунктів призначення. Пасажири відповідних сполучень будуть поінформовані окремо.

Також деякі прямі далекі сполучення замінять стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни УЗ також окремо проінформує пасажирів, яких вони стосуються.

Відео дня

Крім того, на окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху.

"Можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів - зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів. Просимо враховувати це під час планування подорожей", - додали в УЗ.

В "Укрзалізниці" також закликали не планувати пересадки "впритул" і попросили закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки.

Атака РФ по пасажирському поїзду - останні новини

27 січня Росія вдарила дронами по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині. У поїзді перебували десятки пасажирів. За інформацією ДСНС, рятувальники виявили тіла 4 людей, а також фрагменти тіл. Точна кількість жертв російського удару буде відома лише після проведення ДНК-експертиз.

Фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що ворог керував БПЛА у режимі онлайн і уразив рухомий склад свідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: