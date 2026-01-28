Підготовку тексту угоди завершено: Точицький про створення Спецтрибуналу щодо Росії

Наразі потрібно відповісти на питання, які виникають у деяких держав-членів щодо бюджету трибуналу, приміщення та інших витрат.

Рішення Комітету міністрів Ради Європи про часткову розширену угоду для початку роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії наразі ще не ухвалено, але підготовка її тексту вже завершена. Про це заявив Микола Точицький, Постійний представник України при Раді Європи, повідомляє "Укрінформ".

"Станом на сьогодні рішення Комітету міністрів щодо схвалення часткової розширеної угоди і започаткування трибуналу ще немає, однак підготовку тексту самої угоди вже завершено", - сказав він.

За словами Точицького, наразі потрібно відповісти на питання, які виникають у деяких держав-членів щодо бюджету трибуналу, приміщення та інших витрат.

"Комітет міністрів ухвалив рішення про початок роботи адванс-тім, тобто так званої передової групи, що допоможе країні, яка прийматиме трибунал, (Нідерландам) відповісти на ці всі запитання. На минулому тижні комітет міністрів якраз вирішив, що ті 10 мільйонів євро, які виділила Європейська комісія, будуть використані на роботу цієї адванс-тім", - сказав постпред.

До передової групи входять експерти від держав-членів. Вона почне роботу безпосередньо у Раді Європи, у департаменті з питань правосуддя.

"Відповідно, вони підготують свого роду дорожню карту - хто, скільки, яким чином. І, думаю, що найближчим часом, очевидно, до Міністерського засідання у Кишиневі, ми з вами будемо мати відповіді на питання щодо схвалення самої угоди щодо трибуналу і питання щодо тих держав, які готові будуть долучитись до його створення", - пояснив Точицький.

Він також повідомив, що є різні припущення щодо того, скільки саме потрібно буде держав з-поміж 46 членів Ради Європи для запуску роботи. Водночас варто мати на увазі, що часткова угода має можливість залучити в роботу й інші країни.

"Я говорю зараз про Японію, говорю про Канаду, говорю про Австралію і Нову Зеландію. Ми сподіваємося, що після того, як буде ухвалення рішення по самій угоді і по трибуналу, вони до нас доєднаються", - сказав Точицький.

Спецтрибунал щодо злочинів РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочинів Росії та президента країни Володимира Путіна. До роботи над створенням Спецтрибуналу приєдналися 39 держав, Європейський Союз та Рада Європи.

Марк Елліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів та експерт з міжнародного права зауважив, що доки Путін залишається при владі, Трибунал не зможе переслідувати його. Водночас у таких злочинів немає терміну давності, і міжнародне правосуддя завжди грає в довгу.

22 січня Кая Каллас, верховна представниця ЄС із закордонних справ повідомила, що Євросоюз виділив перший транш фінансування на створення Спеціального трибуналу, який має судити російське керівництво за розв'язання загарбницької війни проти України. Йдеться про 10 мільйонів євро.

